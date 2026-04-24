ステージでは見られないアーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル『OFF TAKE』スタート！第1弾アーティストはピラフ星人
ステージ上では見られない、アーティストの“オフ”をのぞき見する新YouTubeチャンネル『OFF TAKE』（読み：オフテイク）が4月24日20時にスタートした。
■『OFF TAKE』は毎週金曜日に更新
記念すべき第1弾には、若年層に大人気のアーティスト、ピラフ星人が登場。
3月に日本武道館ワンマン公演を開催し、日本の男性ヒップホップアーティスト史上最年少記録を更新した彼がステージの外ではどのような一面をみせるのか、注目だ。
なお、『OFF TAKE』は今後、毎週金曜日に更新予定。
■『OFF TAKE』概要
ステージでは見られない、アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル。
ここにあるのは、飾らない“素顔”。
ふとした瞬間に見える、人間らしさを届けます。
何気ない日常や、好きなことに夢中になる姿を。
普段、私たちが画面越しに目にしているのは、表現者としての“オン”の姿。
その裏側にある“オフ”の瞬間に触れる機会は、決して多くはありません。
このチャンネルでは、ステージや作品の中では見ることのできない、
アーティストたちの自然体な表情や、肩の力を抜いたひとときを切り取ります。
ありのままの姿に触れることで、まだ知らなかった一面に出会い、
その人となりをより深く知り、もっと好きになる――
そんなきっかけを届けていきます。
更新は毎週金曜日。
週末のはじまりに、少しだけ距離が近づく時間をお楽しみください。
■【画像】『OFF TAKE』のヘッダー
■【【画像】ピラフ星人のアーティスト写真
■関連リンク
『OFF TAKE』OFFICIAL YouTube
『OFF TAKE』OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/offtake_official
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ピラフ星人 OFFICIAL X
https://x.com/Pilaf1001
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