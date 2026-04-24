ステージでは見られないアーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル『OFF TAKE』スタート！第1弾アーティストはピラフ星人

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ステージ上では見られない、アーティストの“オフ”をのぞき見する新YouTubeチャンネル『OFF TAKE』（読み：オフテイク）が4月24日20時にスタートした。

■『OFF TAKE』は毎週金曜日に更新

記念すべき第1弾には、若年層に大人気のアーティスト、ピラフ星人が登場。

3月に日本武道館ワンマン公演を開催し、日本の男性ヒップホップアーティスト史上最年少記録を更新した彼がステージの外ではどのような一面をみせるのか、注目だ。

なお、『OFF TAKE』は今後、毎週金曜日に更新予定。

■『OFF TAKE』概要

ステージでは見られない、アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル。

ここにあるのは、飾らない“素顔”。

ふとした瞬間に見える、人間らしさを届けます。

何気ない日常や、好きなことに夢中になる姿を。

普段、私たちが画面越しに目にしているのは、表現者としての“オン”の姿。

その裏側にある“オフ”の瞬間に触れる機会は、決して多くはありません。

このチャンネルでは、ステージや作品の中では見ることのできない、

アーティストたちの自然体な表情や、肩の力を抜いたひとときを切り取ります。

ありのままの姿に触れることで、まだ知らなかった一面に出会い、

その人となりをより深く知り、もっと好きになる――

そんなきっかけを届けていきます。

更新は毎週金曜日。

週末のはじまりに、少しだけ距離が近づく時間をお楽しみください。

■【画像】『OFF TAKE』のヘッダー

■【【画像】ピラフ星人のアーティスト写真

■関連リンク

『OFF TAKE』OFFICIAL YouTube

『OFF TAKE』OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/offtake_official

『OFF TAKE』OFFICIAL TikTok

ピラフ星人 OFFICIAL X

https://x.com/Pilaf1001

ピラフ星人 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/pilaf_alien/

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