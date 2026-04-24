“大人のミニフェス”をテーマに、ゆったりとした指定席スタイルで音楽と食が楽しめるイベント『Slow LIVE '26』が、9月より東京、金沢、軽井沢にて開催。また、あわせて第1弾出演者が発表となった。

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東京 池上本門寺公演は、9月4日から9月6日までの3日間、野外特設ステージにて行われる。初日は、EGO-WRAPPIN'（Acoustic Set）とハンバート ハンバートのツーマンライブに。2日目には、大橋トリオ、Bialystocks（二人編成）、安藤裕子、goethe。3日目には、田島貴男、伊藤大地、伊賀航、西海孝によるOriginal Love Acoustic Session、KIRINJI with LAGHEADS、日食なつこ、スーパー登山部が出演する。

また、10月3日の金沢 北國新聞 赤羽ホール公演および10月4日の軽井沢大賀ホール公演には、ハナレグミとハンバート ハンバートが出演。両公演ともにオープニングアクトの出演も予定されている。

本フェスのチケットは、本日4月24日12時よりオフィシャルHP先行受付が開始となった。

（文＝リアルサウンド編集部）