【義母「専業主婦は、幸せ！」】ウンザリ！「今後のお付き合いは控えます」＜第12話＞#4コマ母道場
価値観は人それぞれ。何が正しくて何が間違いかを決めるよりも、大切なのは自分の価値観を他人に押し付けないことなのかもしれません。けれど価値観の押し付けは、ときに「自分を認めてほしい」という気持ちの裏返しでもあります。もしかすると、その根底には承認欲求に近い感情があるのかもしれませんね。今回は、そんな“価値観”をめぐって起こる、嫁VS姑のお話です。
第12話 言いたいことを言い切ってスッキリ！
【編集部コメント】
あら、意外と義実家の人たちは素直にアリサさんの言うことを聞いてくれましたね。まぁ「聞かざるを得なかった」のかもしれませんが……。あれだけ正論をぶつけられまくったら、おとなしく従うしかなかったのかもしれません。これもすべて、10年間もお義母さんの幸せマウントを放っておいたツケが回ってきたということでしょう。今後の言動に留意していただきたいですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第12話 言いたいことを言い切ってスッキリ！
【編集部コメント】
あら、意外と義実家の人たちは素直にアリサさんの言うことを聞いてくれましたね。まぁ「聞かざるを得なかった」のかもしれませんが……。あれだけ正論をぶつけられまくったら、おとなしく従うしかなかったのかもしれません。これもすべて、10年間もお義母さんの幸せマウントを放っておいたツケが回ってきたということでしょう。今後の言動に留意していただきたいですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙