5Ëü¤Á¤ç¤¤¤ÇÇã¤¨¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¤¬nubia¤«¤éÅÐ¾ì ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô10Ëü¿Í°Ê¾å Åì±À¤Ï¤ë¤µ¤ó¤â¶Ã¤¡ª
¡¡ZTE¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï4·î21Æü¡¢nubia¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Önubia Neo 5 GT¡×¤ò³Æ²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï5Ëü2800±ß¡£Æ±Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÈ¯É½²ñ¤â³«¤«¤ì¤¿¡ÊBCN¡ÜR »ûß· ¹î¡Ë¡£
¡¡nubia¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸ZTE¤Î»±²¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¤òÅ¸³«¤¹¤ëREDMAGIC¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¥â¥Ð¥¤¥ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë»ö¶ÈÅý³ç¤Î²«³®²Ú»á¤Ï¡Ö¼¡¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÎÎ°è¤Ï¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡REDMAGIC¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥×¥í¸þ¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬¡¢Ã¯¤·¤â¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Î¥Þ¥·¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎNeo 5 GT¤Ï¡Ö¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£¸½¤Ë³¤³°¤ÇÅ¸³«Ãæ¤ÎNeo 3¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢150¡ó¤ÎÇä¤ê¾å¤²À®Ä¹Î¨¡¢40¤«¹ñ°Ê¾å¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Neo 5 GT¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë»ö¶ÈÉô¾¦ÉÊ´ë²èËÜÉô¡¦ËÜÉôÄ¹¤ÎûçË²»á¤Ï¡ÖÆâÂ¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÈ¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡×ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡2Ëü3000RPM¤Î¹âÂ®¥¿¡¼¥Ü¥Õ¥¡¥ó¤Ë2Ëü9508Ê¿Êý¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¥×¥ì¡¼Ãæ¤ÎÈ¯Ç®¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤âËÉ¤²¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃíÌÜ¤ÏAI¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡ÖDemi 2.0¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¡ÖDemi¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÃæ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹¶Î¬¾ðÊó¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤Èûç»á¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤ò½Å»ë¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤Ê¤É¤ò¡¢²»À¼¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥×¥ì¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£AI¼«Æ°²»À¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌµµ¡¼Á¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥¢¥×¥ê¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¤»ÂØ¤¨¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Demi¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ºÇ¶á¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥²¡¼¥à¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡£¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤Ë¤â¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎAI¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¸½¾õ¤Ï¡¢°ìÉô¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤«ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½ç¼¡ÂÐ±þ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤â¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡CPU¤Ë¤ÏMediaTek Dimensity 7400¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¤Ï8GB¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï256GB¡£¥á¥â¥ê¡¼¤ÏºÇÂç20GBÁêÅö¤Þ¤Ç³ÈÄ¥²ÄÇ½¤À¡£
¡¡²èÌÌ¤Ë¤ÏÌó6.8¥¤¥ó¥Á 1.5K 144Hz¤ÎAMOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¿¥Ã¥Á¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Ï550Hz¤òÈ¯´ø¡£Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¤ËÌòÎ©¤Ä¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥ê¥¬¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ï¡¢°®¤ê¤ä¤¹¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Ä´À°¤Ç¤¤ë¥¤¡¼¥°¥ë¥¢¥¤¤òÀß¤±¡¢¸ÄÀ¤â±é½Ð¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢6210mAh¤Ç¡¢55W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¡£¥Ð¥¤¥Ñ¥¹½¼ÅÅ¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅÃæ¤ÎÈ¯Ç®¤âÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¡£ÉÕÂ°¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ËL·¿¥±¡¼¥Ö¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÅÀ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ø¼°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿À¼Í¥¡¦ÉñÂæÇÐÍ¥¤ÎÅì±À¤Ï¤ë¤µ¤ó¡£Demi 2.0¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÅÐ¾ì¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËNeo 5 GT¤ò»È¤Ã¤Æûç»á¤È¹ÓÌî¹ÔÆ°¤ò¥Ç¥â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¡ÖÁ´Á³Ç®¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ªËÜÅö¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Î´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹¥´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¡¢10Ëü±ß°Ê¾å¤Ï¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê5Ëü±ßÂæ¤Î¤â¤Î¤¬»Ô¾ìÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£º£¸å¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û»Ô¾ì¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Önubia Neo 5 GT¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥É¡Önubia Gamepad 2¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£ÀèÃå475Ì¾¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¡ü¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤ÇÃ¯¤Ç¤â¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë ¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û
¡¡nubia¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸ZTE¤Î»±²¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¤òÅ¸³«¤¹¤ëREDMAGIC¤â¤¢¤ë¡£
¡¡REDMAGIC¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥×¥í¸þ¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬¡¢Ã¯¤·¤â¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Î¥Þ¥·¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎNeo 5 GT¤Ï¡Ö¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£¸½¤Ë³¤³°¤ÇÅ¸³«Ãæ¤ÎNeo 3¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢150¡ó¤ÎÇä¤ê¾å¤²À®Ä¹Î¨¡¢40¤«¹ñ°Ê¾å¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡üÎäµÑ¥Õ¥¡¥óÆâÂ¢¤ÇÈ¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤ë ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¹¶Î¬¤â¤ªÇ¤¤»¤ÊAI¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÅëºÜ
¡¡Neo 5 GT¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë»ö¶ÈÉô¾¦ÉÊ´ë²èËÜÉô¡¦ËÜÉôÄ¹¤ÎûçË²»á¤Ï¡ÖÆâÂ¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÈ¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡×ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡2Ëü3000RPM¤Î¹âÂ®¥¿¡¼¥Ü¥Õ¥¡¥ó¤Ë2Ëü9508Ê¿Êý¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¥×¥ì¡¼Ãæ¤ÎÈ¯Ç®¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤âËÉ¤²¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃíÌÜ¤ÏAI¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡ÖDemi 2.0¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¡ÖDemi¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÃæ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¹¶Î¬¾ðÊó¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤Èûç»á¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤ò½Å»ë¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤Ê¤É¤ò¡¢²»À¼¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥×¥ì¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£AI¼«Æ°²»À¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌµµ¡¼Á¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥¢¥×¥ê¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¤»ÂØ¤¨¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Demi¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ºÇ¶á¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥²¡¼¥à¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡£¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤Ë¤â¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎAI¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¸½¾õ¤Ï¡¢°ìÉô¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤«ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½ç¼¡ÂÐ±þ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤â¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡CPU¤Ë¤ÏMediaTek Dimensity 7400¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¤Ï8GB¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï256GB¡£¥á¥â¥ê¡¼¤ÏºÇÂç20GBÁêÅö¤Þ¤Ç³ÈÄ¥²ÄÇ½¤À¡£
¡¡²èÌÌ¤Ë¤ÏÌó6.8¥¤¥ó¥Á 1.5K 144Hz¤ÎAMOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¿¥Ã¥Á¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Ï550Hz¤òÈ¯´ø¡£Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¤ËÌòÎ©¤Ä¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥ê¥¬¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ï¡¢°®¤ê¤ä¤¹¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Ä´À°¤Ç¤¤ë¥¤¡¼¥°¥ë¥¢¥¤¤òÀß¤±¡¢¸ÄÀ¤â±é½Ð¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢6210mAh¤Ç¡¢55W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¡£¥Ð¥¤¥Ñ¥¹½¼ÅÅ¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅÃæ¤ÎÈ¯Ç®¤âÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¡£ÉÕÂ°¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ËL·¿¥±¡¼¥Ö¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÅÀ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡£
¡ü¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤âÁ´Á³Ç®¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥ê¥¬¡¼¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ß¤¿¤¤¡ª
¡¡¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ø¼°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿À¼Í¥¡¦ÉñÂæÇÐÍ¥¤ÎÅì±À¤Ï¤ë¤µ¤ó¡£Demi 2.0¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÅÐ¾ì¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËNeo 5 GT¤ò»È¤Ã¤Æûç»á¤È¹ÓÌî¹ÔÆ°¤ò¥Ç¥â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¡ÖÁ´Á³Ç®¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ªËÜÅö¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Î´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹¥´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡üÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ 5Ëü±ßÂæ¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û »Ô¾ì³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤«¡©
¡¡¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¡¢10Ëü±ß°Ê¾å¤Ï¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê5Ëü±ßÂæ¤Î¤â¤Î¤¬»Ô¾ìÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£º£¸å¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û»Ô¾ì¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Önubia Neo 5 GT¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥É¡Önubia Gamepad 2¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£ÀèÃå475Ì¾¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£