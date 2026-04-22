【父は偉い！タオパンパ】母の考えは？「本当にバカだったわ〜」ショック…＜第14話＞#4コマ母道場
幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。
第14話 母に聞いてみた
【編集部コメント】
あれーーーー！ お母さんはもっと、亭主関白なお父さんを支えて、三歩下がって家庭を守るような人をイメージしていました。意外とサバサバとした性格のお方だったのですね。お父さんが機嫌良くしていれば面倒くさくなかったから「偉い」と言っていたとは……。結局のところ、お父さんはお母さんの手のひらで転がされていたのかもしれません。今になってはじめて知る事実にショックを受けるマサトさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第14話 母に聞いてみた
【編集部コメント】
あれーーーー！ お母さんはもっと、亭主関白なお父さんを支えて、三歩下がって家庭を守るような人をイメージしていました。意外とサバサバとした性格のお方だったのですね。お父さんが機嫌良くしていれば面倒くさくなかったから「偉い」と言っていたとは……。結局のところ、お父さんはお母さんの手のひらで転がされていたのかもしれません。今になってはじめて知る事実にショックを受けるマサトさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび