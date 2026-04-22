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YouTubeチャンネル「塾講師ヒラ」が、「【中高生必見】 中間テストで学年１位を取る人はもう“〇〇”を始めています。」を公開した。動画では、成績上位者が実践している「テストに向けた日常の再設計」という核心的なアプローチを、3つのステップで簡潔に解説している。



冒頭、ヒラ氏は勉強を「しなきゃ」という義務感で捉えることの危険性を指摘し、成績上位者は精神論ではなく「仕組みの作り方」を知っていると語る。「成績が上がらないのは勉強時間が足りないからだ」という常識を否定し、重要なのは時間の長さではなく「設計」であると説いた。



具体的な「仕組み」として、3つのステップが提示された。1つ目は「スペーシング効果」を用いた夜15分の復習だ。人間の脳は覚えたことをすぐに忘れてしまうため、授業当日の夜に短時間だけ復習することで、脳が重要な情報と判断し、記憶を強力に定着させることができると解説した。



2つ目は、問題集の目次を活用した「信号マッピング」である。各単元を「赤（未着手）」「黄（一度やったが不安）」「青（確実に解ける）」の3色で分類し、自身の弱点を視覚化する。「限られた時間を本当に必要な箇所だけに集中投下できる」と述べ、青色の問題は優先度が低いためテスト直前に見る必要がないと断言した。



最後に3つ目のステップとして、起床後2〜3時間の「ゴールデンタイム」の活用を挙げた。この1日の中で最も集中力と記憶力が高まる時間帯に、前日の復習を30分行うことを推奨している。夜の15分と朝の30分を組み合わせることで、「質の高い勉強時間」を生み出せると結論付け、「不安だから動けないのではなく、動かないから不安が消えない」という力強いフレーズで、読者の知的好奇心と行動意欲を刺激する形で締めくくった。