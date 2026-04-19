春に食べたい「新タケノコ」はじめはこのレシピで。笠原将弘さん流、旬食材の香り豊かなスープ
春の恵みの代表格「新タケノコ」を思う存分味わう汁物「若竹のスープ」のレシピを紹介します。教えてくれるのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。ワカメとの定番コンビで、上品な香り引き立つ一品です。
春の定番コンビで香りのよい上品なスープに
春を感じる新タケノコとワカメの組み合わせを、汁物で味わって。
●若竹スープ
【材料（4人分）】
新タケノコ（下ゆでしてアクを抜いたもの）1本
ワカメ（塩蔵・戻したもの）50g
ゴマ油小さじ1
A［鶏がらスープ（顆粒鶏ガラスープの素を表示どおりに湯で溶く）3カップ 酒大さじ2 薄口しょうゆ大さじ1と1／2 塩少し］
粗びきコショウ（黒）少し
【つくり方】
（1） 新タケノコは薄切りにし、ワカメはざく切りにする。
（2） フライパンにゴマ油を中火で熱し、（1）を入れて油がなじむまで炒める。Aを加えてひと煮立ちさせ、弱火にして10分ほど煮る。器に盛り、コショウをふる。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう