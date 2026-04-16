この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【2026年春最新版】Gemini最新機能まとめ！NotebookLM完全統合から・音楽生成・画像生成まで注目機能を解説！」を公開した。動画では、2026年1月から4月にかけてGoogleのAIチャット「Gemini」に実装された最新機能を無料・有料プランに分け、計11項目にわたって解説している。



第一章では、無料プランのユーザーでも利用できる6つの新機能を紹介した。中でも注目すべきは、AIアシスタント「NotebookLM」との完全統合である。Gemini上で直接仮想ノートの作成やチャットでの内容参照が可能となり、「GeminiのAIチャットで直接質問できるようになります」とその利便性を説明した。さらに、楽曲生成AIモデル「Lyria 3 Pro」や、画像を細部まで編集可能な画像生成モデル「Nano Banana 2」、推論性能が2倍以上に向上した最新モデル「Gemini 3.1 Pro」の登場についても、実際の操作画面を交えて解説した。



第二章では、有料サブスクリプションプラン向けに追加された5つの新機能を取り上げた。月額1200円の新プラン「Google AI Plus」の登場や、ProおよびUltraユーザーに対してGoogle Cloudクレジットが毎月付与される特典を紹介した。また、Google Workspaceへの機能追加により、ドキュメントの自動下書きやスプレッドシートの作成など、ビジネスツールとの連携が大幅に強化された点に言及。加えて、音楽生成ツール「Producer AI」の有料プランへの内包や、Ultraユーザー限定の推論モード「Gemini 3 Deep Think」の強化版実装についても詳しく触れた。



テキスト生成の枠を超え、画像・音楽の制作や業務ツールの自動化など、総合的なAIプラットフォームへと進化を遂げたGemini。動画の概要欄には、今回紹介されたツールや記事のリンクがまとめられている。