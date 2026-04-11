「ボンボンドロップシール」が爆発的な流行となったワケ、これまでにない新しさと意外な開発背景があった

注目を集める『ボンボンドロップシール』

ぷっくりとした立体感と鮮やかな色使い、見ているだけで心が弾む愛らしいフォルム。株式会社クーリアが開発した『ボンボンドロップシール』は、令和のシール文化を牽引する存在だ。2024年に人気に火がつき、昨年には争奪戦や品薄が話題となるなど注目を集め、累計出荷数は2100万枚(2月末時点)を突破。いまでは世代を超えて広く知られる存在となっている。

その勢いは止まらず、小学生やZ世代を中心に、集める喜びやシール交換をする楽しさが日常の表現として再評価され、小さなシールが放つ魅力はかつてないほど強まっている。

今では、ボンボンドロップシールは「ボンドロ」の愛称とともに多くの人を魅了しているが、数あるシールの中でなぜクーリアのシールは「特別」なのだろうか。今回は株式会社クーリア 開発部の倉掛誠一さんに、ボンボンドロップシールの誕生や開発のこだわり、現代のシール文化との関わりについて話を伺いながら、令和のシールシーンにおける現在地と今後の展望をひもといていく。

デコパーツとしても使えるシールを

令和のシール業界を席巻していると言っても過言ではないボンボンドロップシール。争奪戦や品薄はもはや日常で、シール帳でのコレクションやシール交換など、平成女児カルチャーの人気も相まって、その勢いは今も衰えない。

ボンボンドロップシールといえば、どうしても品薄や争奪戦ばかりが注目されがちだが、どのような背景で誕生したのだろうか。

「ボンボンドロップシールは、もともと小学校低学年くらいまでの女の子をターゲットに開発した商品です。開発当時は、平成のデコレーション文化が再び注目を集め始めていた時期でした。そうした流れの中で、デコパーツとしても使えるようなシールを作れないかという発想から、デザイナーが企画しました。

ぷっくりとした立体シール自体は以前からありましたが、物をデコレーションしたときにより可愛く見えるように、デザインや見え方を工夫しながら、これまであまりなかったタイプのシールとして形にしていったそうです」

これまでにない、まったく新しい魅力

一昨年頃から続く平成女児カルチャーのブームに加え、令和に入ってから注目を集めるY2Kや平成レトロブームの流れもあり、どこか「懐かしさ」を感じさせる商品は、しばしば“平成ブーム”と結びつけて語られがちだ。

また最近では、そうしたノスタルジーを喚起する商品は「エモ消費」として位置づけられることも多い。しかし、クーリアのボンボンドロップシールは、その枠組みだけでは語りきれない。クーリアならではのこだわりが詰まったこのシールは、懐かしさを感じさせながらも、まったく新しい魅力で令和のシール文化に独自の道を切り開いている。

「ボンボンドロップシールの特徴は、天面がカプセル状で底面がシールになっている構造です。上下で二重印刷を施しているため、モチーフによっては奥行きが生まれ、立体的に見えるよう工夫されています。こうした二重印刷の表現は、これまでのシールではあまり見られなかったポイントです。

また、カプセルの中には樹脂が入っていて、それによって飴玉のような透明感やツヤ感を表現しています。これまでにも、水や液体が入ったものや、ラメが動くタイプのシールはありましたが、樹脂を入れて固めることで立体感と質感を出すという発想は珍しかったと思います。

さらにカプセル部分の表面には細かな凹凸があり、モチーフによってデザインは異なりますが、光の反射によってキラキラと輝くようになっています。そうした構造や素材の工夫によって、従来のシールをさらに進化させた表現が生まれたのではないでしょうか。デザイナーが『どうすればもっと可愛く見えるか』を試行錯誤した結果が、この形になったのだと思います」

細部に詰め込まれたこだわり

そして、パッケージや細部にもクーリアのこだわりが詰め込まれている。

「通常のシールはビニールやナイロンの袋に入っていることが多いですよね。そこで、ケースに入れて見せる形にできないかというアイデアが、チーム内の議論から生まれました。

こうした発想が出てくる背景には、開発チームの体制も関係しています。私たちのチームは非常にフラットな組織で、いわゆるリーダーや課長、部長といった役職がありません。もちろん経験の差はありますが、基本的には同じ立場で意見を出し合える環境になっています。

そもそも、ボンボンドロップシールのアイデア自体は、社内の女性デザイナーの発案でした。そこから『どうすればもっとかわいく見えるか』『どう見せたら魅力が伝わるか』といったことを、チーム全体で考えていきました。たとえば、経験のあるメンバーから『ケース状にしたほうが、商品としてより魅力的に見えるのではないか』といった提案が出たりして、形がブラッシュアップされていったんです。

また、台紙のデザインにも細かな工夫があります。オリジナルのものをよく見ると、UFOキャッチャーのモチーフがさりげなく取り入れられているんです。説明すると気づいてもらえることが多いのですが、そうした遊び心はあえて大きくアピールしているわけではありません。ただ、このような細部のこだわりが積み重なって、商品全体の世界観を形づくっています。

ケースも含めて商品そのものをトータルでプロデュースし、世界観まで丁寧に作り込んでいる点は、他にはあまりない特徴なのではないかと感じています」

“バズ”ではなく“かわいい”を軸にしたものづくり

現在、ヒット商品を生み出すうえで「バズる」ことは欠かせない要素のひとつとなっている。

とりわけ、ビジュアルの強さや“映え”、ノスタルジーを喚起する商品は、最初に“バズる”ことが大きなフックになりやすい。SNSでの注目や、連日のメディア取材によってボンボンドロップシールの認知が一気に広がったことも、よく知られている。

しかし、クーリアがものづくりで大切にしてきたのは、そうした話題性よりもまず“かわいい”という感覚だった。ボンボンドロップシールの人気の背景には、“バズ”を狙う前に“かわいい”を追求する姿勢がある。

「私たちはこれまでも、ずっと“かわいい”商品を作り続けてきました。その延長線上にボンボンドロップシールがあると考えています。いまは平成女児ブームの流れもありますし、当時とは違ってSNSによる拡散という環境もありますよね。そうした要素が相乗効果として働いたのではないでしょうか。ただ、やはり一番大事なのは商品の魅力そのものだと思っています。魅力がなければ広がることはありませんし、結果として認知されるスピードが以前よりも早くなった、というイメージですね。

開発の段階で、SNSでの“バズ”を特に意識していたわけではありません。キラキラしているとか、かわいい、ぷっくりしているといった部分は意識していましたが、結果的にそうした特徴がSNSとの相性の良さにつながったのではないでしょうか。

また、デコレーションに使いやすい点も大きいと思います。SNSは、自分でデコったものを発表する場にもなっていますよね。そうした意味で、ボンボンドロップシールがデコパーツとして機能したことも、広がりにつながったのではないかと思います」

シールブームをどのように受けとめているか

そして、社会現象と呼ばれるほどの人気のなかにあっても、クーリアが大切にしているのは変わらず“かわいい”という軸だ。それは、シール帳やシール交換といったブームとの関係性にもよく表れている。現在の状況をどのように受け止めているのだろうか。

「ひとつのヒット商品というよりも、いまは“シール”という存在そのものが社会現象になっていると感じています。その中で、手に入りにくいという希少性も重なり、ボンボンドロップシールは、“シールといえば”と真っ先に思い浮かべられる存在になりつつあるのではないでしょうか。そうした広がり方は弊社としても想定外で驚いています。

ただ、ボンボンドロップシールの人気は、あくまでデザイナーたちが“かわいいものを作る”という思いで商品づくりを続けてきた結果として広がったものだと感じています。

また、シール帳との相性についても、当初から強く意識していたわけではありません。私たちはこれまでもシール帳を作り続けてきましたが、ボンボンドロップシールはあくまで数あるシールのひとつとして自然に生まれた商品です。

そのため、シール帳に貼ることを前提に開発したというよりも、まずはデコパーツタイプのシールとして“純粋にかわいいものを作る”という発想から生まれたものだといえます」

広がりつづけるシールの未来

“かわいい”を軸にものづくりを続けるクーリア。ボンボンドロップシールの人気に続き、質感やビジュアルで心をつかむ新たな注目株がある。それがモチモチした素材が特徴の「お尻シール」だ。

「シールはこれまでも定期的に新しい商品を展開していて、昔からあるものではウォーターシールなどもありますし、最近では“お尻シール”と呼ばれるタイプもあります。

もともと当社には、『スペシャルもっちもちシール』という、マシュマロのようにぷっくりとした質感のシールがありました。一方で、お尻のようなモチーフは、もともとはシールではなく、柔らかい素材のスクイーズ系のグッズやキーホルダーとして展開されていたものです。

そうした要素をシールとして取り入れたら面白いのではないか、という発想から、お尻などのモチーフをシールに落とし込むようになりました。そういった意味では、こうした表現をシールとして展開したのは、当社が比較的早い段階だったのではないかと思います」

増産体制を整えながら新たな展開も

また、サンスター文具との共同事業によるキャラクターコラボレーションも継続的に注目を集めており、今後は増産体制を整えながら、新たな展開にも取り組んでいくという。

「今はより多くの方にお届けできるよう、増産体制を整えながら、キャパシティの拡大に取り組んでいるところです。

やはり最初に目にしたときの“かわいさ”は、実際に手に取っていただいてこそ伝わるものだと思っています。入手しづらい状況が続いており心苦しいのですが、少しでも多くの方、特にお子さんたちの手に届くよう、引き続き丁寧にものづくりと供給の両面に向き合っていきたいと考えています。

また、この流れを一過性のものにしないためにも、新しい展開にも少しずつ取り組んでいます。前髪クリップやチャームといった、ボンボンドロップシールの質感を活かしたアイテムの開発をはじめ、キャラクター展開やコラボレーションなども広げていく予定です。

少しお時間をいただく場面もあるかと思いますが、楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです」

かつて“貼る”ものだったシールは、いまでは“集めて、交換して、眺める”という楽しさを持ちながら、“自分らしさを表現する”存在へと静かに役割を広げている。そうした変化のなかにあっても、軸にあるのはやはりシンプルな“かわいい”という感覚だ。クーリアのものづくりは、その普遍的な価値に丁寧に向き合い続けている。

ボンボンドロップシールをはじめとするシールたちは、時代の空気を映しながら、これからもさまざまなかたちで日常に寄り添っていくだろう。

【もっと読む】小学生男子が好む「ドラゴン」がどんどんシンプルになっている…令和の家庭科教材に起きている「驚きの変化」

【こちらも読む】修学旅行でみんなが買った「剣にドラゴンが巻き付いたキーホルダー」と「ドラゴンクエスト」の意外な関係…「驚きの誕生秘話」があった