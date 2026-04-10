まさかのトリオで登場シナリオ。

毎年秋に更新されるのが定番となっているApple（アップル）のiPhone。例外としては、毎年春にやってくるeシリーズですね。iPhone 16eとiPhone 17eはどちらも春に登場しています。

おそらく、2027年春にはiPhone 18eが登場するはず。

…と予想はできますが、Bloombergのマークガーマン記者の主張によれば、2027年春はiPhone 18、iPhone 18e、iPhone Air 2という3つの端末が発売されるというのです。…マジ？

iPhoneの発売スケジュール、今年から大きな変更が？

実はこれまでも、iPhoneのベースモデルはProモデルと発売時期が変わるかも？みたいな噂はありました。フラッグシップ登場時期と普及モデル登場時期を分けるという戦略ですね。しかし、今回の話ではそこに18eとAir 2まで参加しているのが新情報。

登場時期を整理すると…

・2026年9月：iPhone 18 Pro／18 Pro Max／折りたたみiPhone（iPhone Ultra？） ・2027年3月：iPhone 18／18e／iPhone Air 2

といったスケジュール（予想ね）。

毎年9月のiPhoneの発売イベントって、いろんなiPhoneがごそっと出てカロリーが高め。選ぶほうも頭を悩ませているとも感じているので、こうしてPro向けiPhoneとそうじゃないiPhoneとを分けるってのは、自分が買うべきiPhoneの狙いを定めやすくする目的もあるのかもしれません。

ただ、iPhone Air 2がここに入るとは思ってませんでした。

まぁ、iPhone AirがPro向けモデルか？と言われたらそうではなく、普段使いの身軽さ特化iPhone。ラインナップを整理すれば確かに18とかと一緒の方がしっくりくる…のかなぁ？

まだ噂の段階なので、真相はわかりませんが、皆さん的にこのスケジュールってどうでしょう？ 選びやすい？

Source: MacRumors, Bloomberg