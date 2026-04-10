大阪の春の風物詩「造幣局 桜の通り抜け」始まる 140品種331本
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造幣局（大阪市北区）で4月9日、恒例行事「造幣局 桜の通り抜け」が始まった。
桜の通り抜けは、1883（明治16）年に始まった大阪の春の風物詩。造幣局構内の旧淀川沿い、全長約560メートルの通路で、今年は140品種331本の桜を楽しめる。
開催時間は10時～19時15分（土曜・日曜は9時～）。入場には専用サイトからの事前申し込みが必要。4月15日まで。
桜の通り抜けは、1883（明治16）年に始まった大阪の春の風物詩。造幣局構内の旧淀川沿い、全長約560メートルの通路で、今年は140品種331本の桜を楽しめる。
開催時間は10時～19時15分（土曜・日曜は9時～）。入場には専用サイトからの事前申し込みが必要。4月15日まで。
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