この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

造幣局（大阪市北区）で4月9日、恒例行事「造幣局 桜の通り抜け」が始まった。

桜の通り抜けは、1883（明治16）年に始まった大阪の春の風物詩。造幣局構内の旧淀川沿い、全長約560メートルの通路で、今年は140品種331本の桜を楽しめる。

開催時間は10時～19時15分（土曜・日曜は9時～）。入場には専用サイトからの事前申し込みが必要。4月15日まで。

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