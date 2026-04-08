モデルや俳優、実業家として活躍する新田さちかさんが登場する下着ブランド「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」の新たなビジュアルが公開されました。「ヴィーナス」にインスパイアされたブラをスタイル抜群に新田さんが着こなしています。



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新田さんは大学在学中に「ミス青山コンテスト2020」で準グランプリを受賞。芸能界入り後は映画・ドラマ・CMなど幅広く活動を展開。アパレルブランド「VALLAN」やジュエリーブランド「BORRAKE」も手がけて、経営者としても注目を集めています。



アモスタイル バイ トリンプのブランドアンバサダーを務める新田さんはビジュアルで、「夢みるブラ（R） ノンワイヤー エアリー」シリーズの新作「Venus Air」を着用。美のミューズ・ヴィーナスにインスパイアされたブラ姿を披露しています。



【新田さちかさんプロフィル】

1998年12月6日生まれ。大学在学中にミス青山コンテスト2020で準グランプリを受賞。Z世代に人気の恋愛リアリティ番組『恋愛ドラマな恋がしたい』で芸能界入り。以降、女優・モデル・タレントとして映画・ドラマ・CMなど幅広く活動を展開。2023年には地元石川県の観光大使に就任。挑戦する女性を応援したいという想いから株式会社Edomを設立し代表取締役に就任。自身がデザインを手がけるアパレルブランド「VALLAN」やジュエリーブランド「BORRAKE」なども手がけており、経営者としても注目を集めている。