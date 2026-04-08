ドジャースの敵地での得点ラッシュが、歴史的水準に達している。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」は６日（日本時間７日）の時点において、今季最初のロード４試合で計４５得点を挙げた事実に着目し、１８８４年以降のメジャー史でも５番目に多い数字だと報道。開幕直後から続く王者の異常な打線の熱量を、あらためてクローズアップした。

実際、その中身も濃い。ワシントンの敵地ナショナルズ・パークで行われたナショナルズ３連戦では３日（同４日）に１３―６、４日（同５日）に１０―５、５日（同６日）に８―６で３連勝。さらにカナダ・トロントの敵地ロジャース・センターで行われた６日のブルージェイズ戦でも１４―２で大勝し、敵地４戦で１３点、１０点、８点、１４点と一度も勢いが鈍らなかった。

その中心で打線をけん引しているのが大谷翔平投手（３１）だ。３日のナショナルズ戦で今季１号３ランを放つと、５日には２号ソロ。さらに６日のブルージェイズ戦でも３号ソロをマークし、ロード４連戦で３本塁打と一気に量産態勢に入った。打線全体がつながる中で、主役の一発が流れを決定づける構図は今季も健在だ。

しかも、ドジャースはまだ完全体ではない。ムーキー・ベッツ内野手（３３）、ブレイク・スネル投手（３３）、トミー・エドマン内野手（３０）ら主力に欠場者を抱えながら、この破壊力を維持している。誰か１人の爆発ではなく、戦力の厚みそのものが相手にのしかかっている形だ。

前出のＯＮ ＳＩは、資金力も編成力も使い切って勝ち続けるドジャースの姿勢を「模範」と位置づけた。好き嫌いは分かれても、弱者の美学より、スター軍団が歴史を塗り替える迫力の方が興行としては分かりやすい。２連覇中のドジャースが、今季もまた犒われるほど強い瓮繊璽爐砲覆蠅弔弔△襦。