ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が３０日に放送され、同局系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）が２９日に最終回を迎えたことを伝えた。

番組では「アッコ―」最終回放送終了後に別会場で謝恩会が行われたことを紹介。「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」カメラは会場に潜入し、総合司会の安住紳一郎アナウンサーが長年ＭＣを務めた歌手・和田アキ子にインタビューした。

安住アナは２０代のころに「アッコに―」のクイズコーナーを担当。和田は「安住ちゃんが新人の時にＴＢＳ前の赤坂の有名な小料理屋に行ったんですよ。一緒にしゃぶしゃぶとか食べたんだけど、しゃぶしゃぶなのに肉だけ食べるからものすごい注意したの」とカメラに向かって暴露。さらに「すごい不満そうな顔をして…あれから結構長い付き合いだな。食うだけ食って帰ったんだから」と追い打ちをかけた。

安住アナは「厳しい先輩というのは本当に年月を経てありがたいものだと思いますよ」と苦笑い。すると和田は「それを自分（安住アナ）に返すよ。若手のアナウンサー、私に言っておいで。返してやるから」と安住アナを指さし、笑いながらクギを刺していた。