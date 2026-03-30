「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

春の短距離王に輝いたのは昨年の覇者で１番人気の支持を受けたサトノレーヴ。中団から豪快に突き抜け、１０＆１１年のキンシャサノキセキ以来、史上２頭目の連覇を達成した。エスコートした初コンビのルメールは、当レース５度目の騎乗で初勝利となった。２着は１５番人気のレッドモンレーヴ、３着には７番人気ウインカーネリアンが入り、３連単は２４万円超の波乱決着となった。

これが王者の走りだ。７歳馬サトノレーヴが１番人気に応え、１０＆１１年のキンシャサノキセキ以来となる史上２頭目の当レース連覇を達成した。初コンビながら２馬身差の完勝に導いたルメールは「むちゃくちゃ強い。高松宮記念を勝つのは初めてだから本当にうれしいね。パーフェクト」と笑顔がはじけた。

五分のスタートを決めると中団で脚を温存。レース前の予想通り、前半３Ｆ３２秒５の超ハイペースになったが「自分の仕事を知っている。好きなポジションを取れたし、自分のリズムで息も入った」。抜群の手応えで直線に向くと「すごい加速で気持ち良かった」と名手が振り返るほどのスピードで馬場の真ん中を豪快に伸び、１６年にビッグアーサーが刻んだレースレコードを０秒４更新する１分６秒３でゴールを駆け抜けた。

堀師は「ホッとしました。去年はＧ１ホースの仲間入りができたレースでしたが、今年は種馬入りという話があるなか、１年現役を伸ばした経緯がありましたので」と胸をなで下ろす。寒風吹きすさぶなかで勝利した昨年とは違って、今年は春の陽気に包まれての連覇劇。「気温が高かったので心配もありましたが、落ち着いているなかにも力強さがありましたし、いい状態で送り出せました」と、自身の管理馬による２度目の連覇達成を喜んだ。

今後については、昨年２着だった香港のチェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（４月２６日・シャティン）の招待を受諾済みだが、レース後に左トモの落鉄が発覚したこともあって、指揮官は「馬の状態を把握し、オーナーと相談してから行くかどうかを決めます」と明言は避けた。

数々の名馬にまたがったルメールをして「フォードのマスタングＧＴみたい。本当にムキムキでパワーがすごい」と言わしめるロードカナロア産駒。次戦がどこであれ、まだまだ日本の短距離王の座を譲るつもりはない。