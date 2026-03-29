シード資金約75億円を調達、AI企業「ai&」が始動 / 収納も拡張も自在な新世代デスク【まとめ記事】
株式会社エーアイ・アンド（以下「ai&」）は2026年3月25日（水）、都内で報道関係者向けの公式ローンチイベントを開催した。イベントでは、同社のビジョンやプラットフォーム戦略、長期的なビジネスロードマップなどが発表された。ai&は、日本を拠点にデータセンター開発およびAI向けクラウドサービスを展開してきたUnsung Fieldsの事業基盤を母体とする企業だ。資金調達および資本再編を経て、新たな経営体制とブランドのもとで再構築された次世代AI企業である。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、省スペース設計で高さ調整・収納・拡張性を備えた多機能パソコンデスク「100-DESKH086W」を発売した。幅85cmのコンパクト設計ながら、天板は幅80×奥行50cmと十分な作業スペースを確保。ノートPCだけでなく、モニターや周辺機器もゆとりをもって配置できる。オープンフレーム構造により圧迫感を軽減し、ワンルームや限られた空間でもすっきりと設置可能。省スペースでも快適な作業環境を実現する。
■ごちゃつく電源回りを、まとめてスッキリ整理！ケーブルボックス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電源タップやケーブル、ゲーム機本体をスマートに収納できるケーブルボックス「200-CB100BK（ブラック）」と「200-CB100W（ホワイト）」を発売した。デスク周りやテレビ裏など、気づけば絡まり合うケーブルや電源タップ。本製品は、それらを一つにまとめて収納できるボックスだ。見た目をスッキリ整えるだけでなく、掃除や管理もしやすくなり、日常のちょっとしたストレスを軽減。インテリアにも自然に馴染むデザインで、空間全体の印象をワンランク引き上げる。
■スマートフォンやタブレットを高速充電！USBポート付き、小型なのにたっぷり繋げるモバイルタップ
サンワサプライ株式会社は、コンパクト設計でスマートフォンやタブレットを高速充電できる便利なモバイルタップ「TAP-MC2A1AC3シリーズ」を発売した。コンパクトながら、AC3個口に加え、USB Type-Cを2ポートとUSB Aを1ポート搭載し、最大6台の機器を同時に接続できる。外出先やデスク周りで複数機器をすっきり充電できる。AC3個口に加え、Type-C×2ポートとUSB A×1ポートを搭載。コンセントが足りない場所でも、パソコンやタブレットなどの機器を最大6台まで充電することができる。
■シード資金約75億円を調達、約3,000億円超のインフラ構築資本を確保！AI企業「ai&」が始動
株式会社エーアイ・アンド（以下「ai&」）は2026年3月25日（水）、都内で報道関係者向けの公式ローンチイベントを開催した。イベントでは、同社のビジョンやプラットフォーム戦略、長期的なビジネスロードマップなどが発表された。ai&は、日本を拠点にデータセンター開発およびAI向けクラウドサービスを展開してきたUnsung Fieldsの事業基盤を母体とする企業だ。資金調達および資本再編を経て、新たな経営体制とブランドのもとで再構築された次世代AI企業である。
■省スペース×多機能！収納も拡張も自在な新世代デスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、省スペース設計で高さ調整・収納・拡張性を備えた多機能パソコンデスク「100-DESKH086W」を発売した。幅85cmのコンパクト設計ながら、天板は幅80×奥行50cmと十分な作業スペースを確保。ノートPCだけでなく、モニターや周辺機器もゆとりをもって配置できる。オープンフレーム構造により圧迫感を軽減し、ワンルームや限られた空間でもすっきりと設置可能。省スペースでも快適な作業環境を実現する。
■ベッドでもデスクでも自由自在なスマホホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、寝ながらでも快適に操作できる360度可動のフレキシブルアーム搭載スマホホルダー「200-STN099BK」を発売した。ベッドでくつろぎながらスマートフォンを操作したい、そんなニーズに応えるのが本製品だ。手で持つ必要がないため、長時間の動画視聴やSNSチェックでも腕の負担を軽減。理想的な位置に固定できるため、よりリラックスした姿勢でコンテンツを楽しめる。日常のちょっとした時間を、より快適で贅沢なひとときに変える。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■ITビジネスに関連した記事を読む
・顧客が気づく前にニーズを予測する！Sitecore社CPO Roger Connolly氏が語るAI時代のマーケティング
・“見えない品質”こそ、水の安心を左右する！LIXIL、浄水カートリッジの模倣品・互換品に注意喚起
・「1人情シス」では回らない？ PC作業223時間削減の事例も！情シスを“守り”から“攻め”へ変える「NURO Biz Assist」
・成功報酬0円×実務トライアル型採用へ──3ヶ月以内収益化率80.4％を誇るリモラボが生成AI×女性人材で“採用再設計”に挑む
・自分専用の有能な秘書！「NotebookLM」を究めよう【AI活用術】
■ごちゃつく電源回りを、まとめてスッキリ整理！ケーブルボックス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電源タップやケーブル、ゲーム機本体をスマートに収納できるケーブルボックス「200-CB100BK（ブラック）」と「200-CB100W（ホワイト）」を発売した。デスク周りやテレビ裏など、気づけば絡まり合うケーブルや電源タップ。本製品は、それらを一つにまとめて収納できるボックスだ。見た目をスッキリ整えるだけでなく、掃除や管理もしやすくなり、日常のちょっとしたストレスを軽減。インテリアにも自然に馴染むデザインで、空間全体の印象をワンランク引き上げる。
■スマートフォンやタブレットを高速充電！USBポート付き、小型なのにたっぷり繋げるモバイルタップ
サンワサプライ株式会社は、コンパクト設計でスマートフォンやタブレットを高速充電できる便利なモバイルタップ「TAP-MC2A1AC3シリーズ」を発売した。コンパクトながら、AC3個口に加え、USB Type-Cを2ポートとUSB Aを1ポート搭載し、最大6台の機器を同時に接続できる。外出先やデスク周りで複数機器をすっきり充電できる。AC3個口に加え、Type-C×2ポートとUSB A×1ポートを搭載。コンセントが足りない場所でも、パソコンやタブレットなどの機器を最大6台まで充電することができる。
■シード資金約75億円を調達、約3,000億円超のインフラ構築資本を確保！AI企業「ai&」が始動
株式会社エーアイ・アンド（以下「ai&」）は2026年3月25日（水）、都内で報道関係者向けの公式ローンチイベントを開催した。イベントでは、同社のビジョンやプラットフォーム戦略、長期的なビジネスロードマップなどが発表された。ai&は、日本を拠点にデータセンター開発およびAI向けクラウドサービスを展開してきたUnsung Fieldsの事業基盤を母体とする企業だ。資金調達および資本再編を経て、新たな経営体制とブランドのもとで再構築された次世代AI企業である。
■省スペース×多機能！収納も拡張も自在な新世代デスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、省スペース設計で高さ調整・収納・拡張性を備えた多機能パソコンデスク「100-DESKH086W」を発売した。幅85cmのコンパクト設計ながら、天板は幅80×奥行50cmと十分な作業スペースを確保。ノートPCだけでなく、モニターや周辺機器もゆとりをもって配置できる。オープンフレーム構造により圧迫感を軽減し、ワンルームや限られた空間でもすっきりと設置可能。省スペースでも快適な作業環境を実現する。
■ベッドでもデスクでも自由自在なスマホホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、寝ながらでも快適に操作できる360度可動のフレキシブルアーム搭載スマホホルダー「200-STN099BK」を発売した。ベッドでくつろぎながらスマートフォンを操作したい、そんなニーズに応えるのが本製品だ。手で持つ必要がないため、長時間の動画視聴やSNSチェックでも腕の負担を軽減。理想的な位置に固定できるため、よりリラックスした姿勢でコンテンツを楽しめる。日常のちょっとした時間を、より快適で贅沢なひとときに変える。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■ITビジネスに関連した記事を読む
・顧客が気づく前にニーズを予測する！Sitecore社CPO Roger Connolly氏が語るAI時代のマーケティング
・“見えない品質”こそ、水の安心を左右する！LIXIL、浄水カートリッジの模倣品・互換品に注意喚起
・「1人情シス」では回らない？ PC作業223時間削減の事例も！情シスを“守り”から“攻め”へ変える「NURO Biz Assist」
・成功報酬0円×実務トライアル型採用へ──3ヶ月以内収益化率80.4％を誇るリモラボが生成AI×女性人材で“採用再設計”に挑む
・自分専用の有能な秘書！「NotebookLM」を究めよう【AI活用術】