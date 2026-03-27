中古車情報サイトなどを見ていると、100万円台のポルシェやマセラティなど、型落ちの高級車が「激安」で売られていることがある。こうしたモデルは本当にお得なのか。輸入中古車専門誌の元ライターが本音で解説する。（モータージャーナリスト 鈴木ケンイチ）

中古の「安い高級輸入車」には

2つのパターンがある

どんな趣味においても、興味が増して知識が深まるほど、さらに掘り下げて探究したくなるものだ。

クルマの世界も同様に、まずは身近な日本車（大衆車）を購入し、その魅力にハマった人は、次第に高級・高性能な国産車へと関心が移っていく。

そして最終的には、海外の高級・高性能なクルマにも目が向くようになる。しかし、そうした高級輸入車は、おしなべて高額だ。

とはいえ、市場を見渡せば中古車という選択肢がある。中古車にもピンからキリまであり、探せば驚くほど安くなっている輸入車を見つけることができる。

今回は、そうした「高級外車」を中古で安く買うという選択の是非を考察していく。

まず押さえておきたいのは、輸入中古車における「安い」には二つのパターンがあるということだ。

一つ目は、「国産車よりは高いが、新車価格と比べれば大幅に値下がりしている」というもの。二つ目は、100万円〜200万円程度と「国産車並みに安くなっている」というものだ。

一見すると、どちらも安いが、その中身は大きく異なっている。

前者に該当するのは、新車価格が1000万円を超えるような輸入車が、新車登録から1〜2年で中古市場に出回るケースだ。

こうした車両は、中古になった時点で800万〜900万円程度まで値下がりしていることが多い。まだ新しいためクルマの状態が良く、故障の心配も少ないのが特徴だ。

筆者はかつて、輸入車の中古車情報を扱う専門誌のライターとして働いていたことがある。そこで得た情報で印象的だったのは「お金持ちほど、このタイプを狙う」という話である。

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