ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会2連覇を狙った侍ジャパンは、決勝ラウンド準々決勝でベネズエラに逆転負けし、6大会目で初めて4強入りを逃す結果となった。WBC後は、成績はどうあれ、シーズン開幕前に一度体をピークの状態に仕上げた反動などから、シーズンに入ってから調子を崩したり、故障したりする選手も少なくない。【久保田龍雄／ライター】

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負の連鎖

2009年の第2回大会で2連覇に貢献したレッドソックス・松坂大輔、マリナーズ・イチローの“投打の主役”2人も、シーズンではWBCの“後遺症”に苦しんだ。

松坂は3勝0敗、防御率2.45の好成績で2大会連続のMVPに輝いたが、後に大会前から股関節周辺を痛めていたことが明らかになる。

ベネズエラの優勝で終わったWBC（WBCの公式インスタグラムより）

18勝を挙げた前年も5月に右肩を痛めるなど満身創痍の状態だったが、連覇がかかっている大会に“日本のエース”が出ないという選択は、松坂自身の中であり得なかった。

WBCでは無理を押して投げ続け、2連覇を達成したものの、チームに合流後は当然のように疲労が溜まっていた。

にもかかわらず、3月30日、川上憲伸と投げ合ったブレーブスとのオープン戦では、5回を2安打、自責点1に抑え、「好調維持」と報じられた。

そして、状態が良くないときでも結果を出し続け、治療に専念するきっかけを失ったことが、負の連鎖をもたらす。

シーズン初登板の4月9日のレイズ戦は、6回途中4失点で黒星スタート。2度目の登板となった同14日のアスレチックス戦では、初回に味方が3点を先行した直後に5点を失い、自己最短の1回で降板する羽目になった。首脳陣はWBCの疲れが残っていると判断し、故障者リスト入りを決めた。

同年、4勝6敗、防御率5.76と、NPB時代も含めてプロ入り後最低の成績で終わった松坂は、その後も故障との闘いに明け暮れ、完全復活することはなかった。

結果的にWBCの栄冠と引き換えに、野球人生の後半で茨の道を歩むことになった感が強い。

逆風を大きな力に変えたイチロー

一方、イチローは1次ラウンドから準決勝の米国戦まで24打数4安打と深刻な打撃不振が続き、「想像以上の苦しみ、辛さ、（心の）痛みを感じた」という。

決勝の韓国戦では延長10回にチームを2連覇に導く決勝2点タイムリーを放ち、ようやくイチローらしさを見せたものの、チーム復帰後は日の丸を背負ったプレッシャーと戦い続けた疲労から体調を崩してしまう。

キャンプ中にめまいを感じたイチローは、緊急精密検査の結果、出血性胃潰瘍であることが判明し、メジャー9年目で初の故障者リスト入りとなった。

だが、イチローはWBC同様、逆風を大きな力に変える。

開幕から8試合欠場したものの、復帰初戦の4月16日のエンゼルス戦で張本勲のNPB最多安打記録に並ぶ日米通算3085安打を記録。メジャー史上初の9年連続200安打も達成するなど、結果的に打率、安打数、本塁打数で前年を上回る成績を残している。

WBCで活躍したのに、シーズン後に事実上の戦力外通告を受けたのが、今大会で日本代表監督を務めた中日時代の井端弘和である。

37歳で出場した2013年の第3回大会、井端は1次ラウンド・ブラジル戦の8回、2次ラウンド・台湾戦の9回2死から、いずれも起死回生の同点打を放ち、世界を舞台にいぶし銀のような存在感をアピールした。

だが、シーズン開幕後は、WBCの疲れに加え、右足首の炎症で2度登録抹消されるなど、打率.236、1本塁打、18打点と不本意な成績に終わった。

そして、オフに球団の大幅なコストカットのあおりを受ける形で、年俸2億5000万円から88％ダウンともいわれる大減俸の3000万円前後を提示され、交渉が決裂。自由契約の形で16年間プレーした中日を去ることになった。この年俸2億5000万円という整理は当時報道にも見られる。

痛み止めを飲んで壮行試合に登板

だが、“中日の井端”で終わらなかったことが、その後の野球人生をより豊かなものに変える。

翌14年から巨人で2年間プレーし、現役引退後は巨人のコーチを務めるなど、指導者として数々の経験を積んだことが、10年後の侍ジャパン監督就任につながった。

WBCの大活躍から8ヵ月後に野球人生の崖っぷちに追い込まれるという数奇な運命に直面した井端だったが、結果的にこの逆境こそが野球人生の大きな転機となった。

WBC出場で事実上選手生命を絶たれてしまったのが、ヤクルト・石井弘寿である。

2006年、第1回大会の代表メンバーに選ばれた石井は、2月の合宿中、左肩にインピンジメント症候群を発症した。

通常のシーズンなら、1、2週間肩を休ませ、回復に努めているはずだったが、代表に選ばれた責任感や、世界を相手に戦うことにやりがいを感じていたことから、痛み止めを飲んで壮行試合に登板した。

そんな無理が祟り、1次ラウンドの韓国戦では2対1とリードの8回に李承菀に逆転2ランを浴びてしまう。

それでも肩の痛みを押して渡米したが、激痛で夜も眠れなくなり、ついに2次ラウンドを前に無念の出場辞退となった。

同年、シーズンでも11試合の登板に終わった石井は、左肩の腱板が断裂していることが判明。オフに手術を受け、5年間にわたってケガと闘い続けたが、最速155キロの速球が蘇ることはなかった。

そして、07年以降は1軍では登板機会のないまま、2011年10月25日の引退試合（広島戦）を迎えている。だが、WBCに出場したことは、「自分の決断なので後悔はない」とキッパリ語っている。

前回の2023年の第5回大会で投打にわたって世界一に貢献した大谷翔平も、同年は9月に右脇腹痛で故障者リスト入りしたままシーズンを終え、オフに2度目の右肘手術を受けるなど、アクシデントが続いた。

栄光の舞台で全力を尽くした代償は、それほど小さくない。今回の出場メンバーたちには、WBC後の新たなる戦いでも万全の状態で戦い抜き、シーズンの最後にバラ色のオフを迎えてほしいと切に願う。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘! 激突! 東都大学野球』（ビジネス社）

デイリー新潮編集部