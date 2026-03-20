美人アナウンサー、ミニ丈×透けタイツから美脚輝く「スタイルレベチ」「美しさに目が釘付け」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/20】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが3月19日、自身のInstagramを更新。ショートパンツにタイツとロングブーツを合わせたコーディネートを披露した。
【写真】“身長170cm”美人アナ「スタイルレベチ」透けタイツコーデ
瀧山アナは「優しいメイクさんがいつも沢山撮ってくださる衣装の写真」とコメントし、襟元にリボンのついたグレーのトップスと黒いショートパンツに透け感のあるタイツを合わせたコーディネートを公開。美しい脚を際立たせた。また「鼻水が止まらくて花粉症になっちゃったのかも」と体の変化についてもつづっている。
この投稿に、ファンからは「清楚でおしゃれなコーデ」「脚長すぎ」「スタイルレベチ」「美しさに目が釘付け」などと反響が寄せられている。
瀧山アナは1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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【写真】“身長170cm”美人アナ「スタイルレベチ」透けタイツコーデ
◆瀧山あかねアナ、ショーパン×透けタイツコーデ公開
瀧山アナは「優しいメイクさんがいつも沢山撮ってくださる衣装の写真」とコメントし、襟元にリボンのついたグレーのトップスと黒いショートパンツに透け感のあるタイツを合わせたコーディネートを公開。美しい脚を際立たせた。また「鼻水が止まらくて花粉症になっちゃったのかも」と体の変化についてもつづっている。
◆瀧山あかねアナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「清楚でおしゃれなコーデ」「脚長すぎ」「スタイルレベチ」「美しさに目が釘付け」などと反響が寄せられている。
瀧山アナは1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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