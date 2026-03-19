夫が妻の愛情で激変した様子を漫画にした投稿がSNSで反響を呼び、共感を集めている。

【映像】「自分なんて」→「俺は太陽の子…」 愛情で激変する夫

投稿したのは、Xで『#私のおっとり旦那』というエッセイを投稿している漫画家・木崎アオコさん（@aokororism）。投稿主は、付き合いたての頃に「ホントにいいのぉ？俺みたいなブ男で…」と自己卑下する現在の夫に対し、「二度とそんなクチきけねえようにしてやる」と心に誓い、愛情を伝え続けたという。と心に誓い、愛情を伝え続けたという。そして現在、夫は「俺は太陽の子…」と自信に満ちた様子になり、投稿主は「男も女もパートナーに自己卑下はやめよう、悲しいから」というメッセージを伝えている。

愛情で激変する旦那の様子（投稿された漫画）

投稿を見た人からは「こんなパートナーが欲しい」「『卑屈』とか『卑下』は自分も周りも気分悪くなるから良いことないよな」「選んでくれたパートナーに失礼だからね」「うちの夫、15年くらいほめ倒してるけど自己肯定感上がりません…」「我が子を卑下するのも（うちの子なんて…）やめて欲しい」などの声が寄せられ、投稿には約14万件の“いいね”が押される反響となっている（※数字は3月18日14時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「そんなにたくさんではありませんが付き合いたてのころは2、3度くらい聞きました（結婚したころにはもうなくなっていたと思います）」とコメント。投稿の反響については、「とてもうれしいです。漫画には自己卑下してしまうくらい自分に自信がない人を責める意図はありませんが、『自分なんて』みたいな言葉はせめてパートナーには言わないであげてほしいなと思います。パートナーはあなたのことが好きだからそばにいるのですよ」と話している。（『わたしとニュース』より）