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話し方コーチの萩原たく氏が、自身のYouTubeチャンネルで「話し方の悪い癖を改善してぐんぐんと伝わる力が身に付く話し方トレーニング方法」という動画を公開した。コミュニケーションに自信が持てない多くの人が抱える「話し方の悪い癖」を、誰でも自宅で簡単にできる「音読練習」によって改善する方法を紹介している。



萩原氏は、ぼそぼそとした話し方や早口、噛み癖といった「話し方の悪い癖」を放置すると、仕事のパフォーマンス低下や人間関係の悪化を招き、やがて話すこと自体が大きなストレスになりかねないと警鐘を鳴らす。そこで、こうした悩みを解決する超効果的な練習方法が、毎日5分間の「音読練習」だという。



音読練習とは、文章や本を声に出して読む練習のこと。萩原氏によると、ただ漠然と読むのではなく、5つのポイントを意識することで練習効果が最大化されるという。



1つ目は「テンポ感」。初めはいつもよりゆっくり、はっきりと丁寧に読むことを心がける。2つ目は「間」。句読点を意識し、句点では息継ぎをしながら3秒、読点では2秒の間を置くのが目安だ。3つ目は「抑揚」。感情を込めるように声のトーンを上げ下げし、声に表情をつける。4つ目は「大きめの声」。腹式呼吸で、普段より大きな声で音読することで、効果的な発声練習にもつながる。最後の5つ目は、自分の音読を「録音して聴き直す」こと。客観的に自分の声や話し方の癖を知ることが、改善への近道となる。



萩原氏は、これらのポイントを踏まえた上で「劇団俳優になったつもりで思いっきりやる」ことが大切だと語る。恥を捨てて練習に励むことで、抑揚やテンポの感覚が掴めてくるという。練習を3週間も続ければ、声や話し方の変化を実感できるはずだ。



音読練習は、伝わる話し方の土台を築く「素振りや筋トレのようなもの」だと萩原氏は位置づける。日々のわずかな時間でも継続することで、プレゼンやスピーチといった重要な場面でも、自信を持って堂々と話せるようになるだろう。