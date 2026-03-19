8年前、承諾を得て女性を殺害した罪などに問われた男の初公判が開かれました。この裁判では、男が同様に別の女性を殺害した罪で追起訴されていたことが明らかになりました。

■2つの“承諾殺人”事件 裁判で明らかに

無職 斎藤純被告（31）

「殺したことに間違いありませんが、合意の上で殺している」

8年前、承諾を得て当時21歳の女性を殺害した、承諾殺人の罪などで起訴された斎藤純被告（31）。18日、その初公判が開かれました。

そこで明らかになったのは、“承諾殺人”事件がもうひとつ起きていたということです。

起訴状によりますと、斎藤被告は当時21歳の女性を殺害する3年前、当時22歳の女性を同様に承諾を得て殺害した罪にも問われています。

裁判で明らかになった、11年前の“承諾殺人”事件。斎藤被告は…。

斎藤純被告（31）

「間違いありません」

一連の状況も、徐々にわかってきました。

■睡眠薬を飲ませ…自殺にみせかけ殺害か

検察側の冒頭陳述による

「被告人には小学生の頃から人を殺したい願望があり、成長するにつれてその願望を強くしていった」

「自殺志願者であれば、抵抗されずに容易に人を殺せると考えた。インターネットの掲示板で自殺志願者の書き込みを探し、メッセージを送信するようになった」

そして、当時22歳の女性とメッセージのやりとりをするようになった斎藤被告は、女性の自宅へ。

遺書を書かせた後、睡眠薬を飲ませ自殺にみせかけて殺害したといいます。

2日後、斎藤被告は女性の死亡を確認するため、再び自宅を訪れますが、女性の父親に気付かれたため逃走したということです。

■女性の父親「いきなりドアがあいて、見ると男が…」

このときの状況について、父親は…。

女性（当時22歳）の父親

「（11年前の事件について）いきなりドアがあいて、見ると男がたっていた。すぐに目があったが、ドアをしめて逃げていった。『死ぬんじゃなくて殺される』とのメッセージもあったので、娘を殺した男が遺体の様子を確認しにきたんだと思った」

これを神奈川県警に伝えたといいますが…。

女性（当時22歳）の父親

「近くに防犯カメラはなく、警察は自殺と判断したので受け入れるしかなかった」

そして3年後、同様の手口で、当時21歳の女性の承諾殺人事件が起きました。

斎藤被告は、自分の部屋で女性の首を絞めて殺害。遺体を解体したということです。

当時、現場の状況などから自殺と説明されていた、11年前の“殺人”事件。

神奈川県警は18日、「遺族を含めた関係者と調整中で、現時点でのコメントは控えさせていただく」としています。

（3月18日放送『news zero』より）