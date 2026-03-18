東日本大震災の津波を中学2年の時に経験した、岩手県釜石市の女性が3月18日、鳴門市の高校で当時の体験を語りました。



（いのちをつなぐ未来館・川崎杏樹さん）

「どんどんどんどん揺れが大きくなって、生まれて初めて立ってられないほどの揺れを経験しました」



川崎杏樹さんは、東日本大震災の津波で1000人以上の命が失われた岩手県釜石市出身。



現在は、伝承施設で語り部として自身の経験を伝えています。





18日は、鳴門渦潮高校1年生約180人を前に、当時の状況などを話しました。災害では、尊い命や町を失います。川崎さんは、日頃から震災を想定した訓練や備えが大切だと言います。（いのちをつなぐ未来館・川崎杏樹さん）「いつ起こるかわからない災害ではありますが、必ずやってきます」「備えができるのは、今しかありません」「発災してから後悔するのでは遅いんです。誰かを失ってから町を失ってからでは遅いんです。今しかできません」（鳴門渦潮高校1年・大浦照久さん）「学校では、避難訓練の一つ一つに緊張感を持って対策していくことが大切だと思いました」（鳴門渦潮高校1年・篠永多希さん）「あれだけ大きい被害が出たとは知らなかったので、驚きが大きかったです」「家族に連絡して今日のことを伝えたい」（いのちをつなぐ未来館・川崎杏樹さん）「出来るだけ多くの方々に、回数多く話をする機会を私自身もたくさん作っていって、知ってもらうということをやっていきたい」