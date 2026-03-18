鳴門教育大学で3月18日に卒業式が行われ、学部・大学院あわせて304人が慣れ親しんだ学び舎を後にしました。



鳴門教育大学では18日、学部・大学院あわせて304人が巣立ちの日を迎えました。



式では佐古秀一学長が、学部と大学院それぞれの総代に学位記を手渡したあと、「子どもや対象者と誠実に向き合う、探究的で創造的な職業人として成長し続けることを願っています」と、卒業生たちにはなむけの言葉を贈りました。





これを受けて、卒業生代表の稻岡千夏さんが答辞を述べました。（卒業生代表・稻岡千夏さん）「お世話になったたくさんの先生方や、数々の困難をともに乗り越えてきた仲間たちと離れることは、とても名残惜しく思います」「ですが、鳴門教育大学で得た学びや思い出、たくさんの支えを胸に社会の一員として前を向き、一歩ずつ歩んでまいります」（卒業生）「長いようだけど一瞬で、人徳にすごく恵まれたと思う」「（4月から）中学校の保健体育科教員になります。子どもたちとか人に対して全力になれる人になりたい」（卒業生）「（大学院で）心理を勉強するので、不登校とか子どもたちに対応できるような先生になりたい」（卒業生）「（4月から）兵庫県の高校で働きます。生徒に寄り添いながら楽しいクラスや授業をしていきたい」卒業生たちは、門出の喜びを分かち合いながら、それぞれの新たな一歩を踏み出しました。