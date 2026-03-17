少子化に伴い、松茂町の長原小学校は、2025年度末で閉校となります。



3月17日、最後の卒業式がおこなわれ、6年生の児童3人が学び舎をあとにしました。

❝1901年創立長原小学校❞

（長原小学校の卒業生）

「昭和35年ぐらい卒業かな」

「産業も衰えたし、子どもがおらんけんね」

❝松茂町長原地区❞



❝小学校のすぐそばには海が広がっている❞

（長原小学校の卒業生）

「よく遊んで、遊んで、遊んでした小学校で、昼休みがきたら海岸行って砂浜で遊んで、潮が引いたら中まで遊びに行って…」

❝長原小学校の全校児童はわずか3人❞



❝6年生・岩井凌央くん❞



❝6年生・福山羽雲くん❞



❝6年生・工藤陸耶くん❞

「令和7年度 卒業証書授与、小学校の課程を修了したことを証する」

（長原小学校 最後の卒業生・岩井凌央くん）

「僕の将来の夢は医者です。医者になってケガや病気で困っている人を助けたい、そのために勉強がんばります」

（長原小学校 最後の卒業生・工藤陸耶くん）

「僕の将来の夢は自衛隊員です。災害などが起きた地域に行って、困っている人たちを助けたいです」

（長原小学校 最後の卒業生・福山羽雲くん）

「僕の将来の夢は、給料の高い仕事に就き、家族を幸せにすることです」

（長原小学校・尾形徳康 校長）

「卒業生3名のこれからの人生が、希望に満ちたものとなることを心から願っております」

「みなさんの大いなる成長と…、みなさんの大いなる成長と活躍を祈念し、式辞といたします。令和8年3月17日 長原小学校長」

（長原小学校 最後の卒業生・福山羽雲くん）

「僕たちは学び合うことの楽しさを、人のために働くことの大切さを、命の尊さを学びました」

（長原小学校 最後の卒業生・工藤陸耶くん）

「これからも学んだことを忘れずにがんばります」

（長原小学校 最後の卒業生・岩井凌央くん）

「すばらしい歴史と伝統に輝く長原小学校は、今年で閉校します」

「3名の栄えある卒業式」

「ご覧ください」

「立派に卒業証書をいただきました」

（長原小学校・尾形徳康 校長）

「野球も勉強もがんばってよ」

（長原小学校・尾形徳康 校長）

「お医者さんになったら頼むよ」

（長原小学校・尾形徳康 校長）

「羽雲くんがんばって」

3月21日の閉校式をもって、長原小学校は125年の歴史に幕を降ろす。