児童3人「最後の卒業式」 閉校する松茂町・長原小学校【徳島】
少子化に伴い、松茂町の長原小学校は、2025年度末で閉校となります。
3月17日、最後の卒業式がおこなわれ、6年生の児童3人が学び舎をあとにしました。
❝1901年創立長原小学校❞
（長原小学校の卒業生）
「昭和35年ぐらい卒業かな」
「産業も衰えたし、子どもがおらんけんね」
❝松茂町長原地区❞
❝小学校のすぐそばには海が広がっている❞
（長原小学校の卒業生）
「よく遊んで、遊んで、遊んでした小学校で、昼休みがきたら海岸行って砂浜で遊んで、潮が引いたら中まで遊びに行って…」
❝長原小学校の全校児童はわずか3人❞
❝6年生・岩井凌央くん❞
❝6年生・福山羽雲くん❞
❝6年生・工藤陸耶くん❞
「令和7年度 卒業証書授与、小学校の課程を修了したことを証する」
（長原小学校 最後の卒業生・岩井凌央くん）
「僕の将来の夢は医者です。医者になってケガや病気で困っている人を助けたい、そのために勉強がんばります」
（長原小学校 最後の卒業生・工藤陸耶くん）
「僕の将来の夢は自衛隊員です。災害などが起きた地域に行って、困っている人たちを助けたいです」
（長原小学校 最後の卒業生・福山羽雲くん）
「僕の将来の夢は、給料の高い仕事に就き、家族を幸せにすることです」
（長原小学校・尾形徳康 校長）
「卒業生3名のこれからの人生が、希望に満ちたものとなることを心から願っております」
「みなさんの大いなる成長と…、みなさんの大いなる成長と活躍を祈念し、式辞といたします。令和8年3月17日 長原小学校長」
（長原小学校 最後の卒業生・福山羽雲くん）
「僕たちは学び合うことの楽しさを、人のために働くことの大切さを、命の尊さを学びました」
（長原小学校 最後の卒業生・工藤陸耶くん）
「これからも学んだことを忘れずにがんばります」
（長原小学校 最後の卒業生・岩井凌央くん）
「すばらしい歴史と伝統に輝く長原小学校は、今年で閉校します」
「3名の栄えある卒業式」
「ご覧ください」
「立派に卒業証書をいただきました」
（長原小学校・尾形徳康 校長）
「野球も勉強もがんばってよ」
（長原小学校・尾形徳康 校長）
「お医者さんになったら頼むよ」
（長原小学校・尾形徳康 校長）
「羽雲くんがんばって」
3月21日の閉校式をもって、長原小学校は125年の歴史に幕を降ろす。