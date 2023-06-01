生田絵梨花、SUPER BEAVER「青い春」をカバー！「ずっとビーバースマイルみたいになってしまうぐらい嬉しかったです（笑）」

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4月22日に初のアルバム『I.K.T（I know Tomorrow）』をリリースする生田絵梨花。

そのラストに収録される11曲目の楽曲がSUPER BEAVER「青い春」のカバーであることが発表され、この楽曲が自身も出演する“三ツ矢サイダー”新TVCMに起用されることが決定した。

■生田絵梨花が出演する“三ツ矢サイダー”CMソングにも決定

生田絵梨花は2025年に続いて“三ツ矢サイダー”のCMには2回目の出演。今回使用される「青い春」は多幸感溢れるシズル感満載のピアノロックサウンドが印象的で、これから訪れる季節にピッタリの仕上がりとなっている。

新TVCMは3月17日より放送スタート、ぜひ楽曲とともにチェックしよう。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「今も、ありがとう」

2026.04.22 ON SALE

ALBUM『I.K.T（I know Tomorrow）』

■関連リンク

生田絵梨花 OFFICIAL SITE

https://erikaikuta.jp/s/m12/?ima=0835

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/