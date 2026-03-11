ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÉÔÆó»Ò¡¡¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À± ÊË¿é¤ÎÎï¾ë¡Ù ¾å±éµÇ° SPECIAL TALK LIVE
º£Ç¯¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤Î½éÊüÁ÷¤«¤é55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ù¡£¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥Á»á¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¹ñÌ±ÅªºîÉÊ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤â¥¢¥Ë¥á¤ä¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡¢ÉñÂæ²½¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿·ºî²ÎÉñ´ì¡ÖÎ®ÇòÏ²»¸À±¡×¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ø±é¤ÎÂè2ÃÆ¤¬¡¢3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¸ø±é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«Ëë¤ËºÝ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿µÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼ÊÆµÈ¤µ¤ó¡¢¸ÍÉôÏÂµ×¤µ¤ó¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·ªÅÄ´Ó°ì¤µ¤ó¤ÈÂô¾ë¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼²èÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
Á°ºî¤òµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Ç´Ñ·à¤·¤¿Âô¾ë¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¡Ê»ÔÀî¾ÐÌé¤µ¤ó¤¬¡ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÉÔÆó»Ò¤À¤È¤ï¤«¤ë¥ª¡¼¥é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆµÈ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÐÊ¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¿ÍÊÁ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÅþÃ£ÃÏÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤È´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·ªÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁ°ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÌÌÇò¤¤ÉôÊ¬¤È²ÎÉñ´ì¤ÎÌÌÇò¤¤ÉôÊ¬¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²¿É´Ç¯¤âÁ°¤Ë¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ»Ò¶¡¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÌÌÇò¤µ¤ò¾Þ»¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËµÓËÜ¡¦±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿¸ÍÉô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè2ÃÆ¤Î¡ÖÎ®ÇòÏ²»¸À±¡×¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤è¤ê¤âÅÁÅý¤È¸½Âå¤Î àµ»á ¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ¥¤Ç¤ÎÂçÎ©²ö¤ê¤äÃè¾è¤ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤ÏµÒÀÊ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥È¡¼¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯·à¾ìÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØLUPIN THE IIIRD¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î5ºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¸ø¼°¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤¬3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢½ñ±Æ¤Î·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µðÂç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡£¡Ö¥ë¥Ñ¥ó¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÊû¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢ÉñÂæ¾å¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ê¥¢¥Ë¥á²½¡Ë55¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë·ªÅÄ¤µ¤ó¤ÈÂô¾ë¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¡¢Ëë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¿·¶¶±éÉñ¾ì¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ï3·î27Æü¤Þ¤Ç¡£¤½¤Î¸å¡¢Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢Ê¡²¬¤È2027Ç¯¤Þ¤Ç¸ø±é¤ÏÂ³¤¯¡£¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿·ºî²ÎÉñ´ì¤ÎÂè2ÃÆ¡£¥¢¥Ë¥á¤È¤â¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤È¤â°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£¥ë¥Ñ¥ó¥¢¥Ë¥á²½55¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¥Ñ¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´üÂÔ¡ª
