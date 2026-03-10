任天堂『マリオ』プロ野球12球団とコラボ 塁ベース試合で初めて特殊なデザイン使用「ハテナブロック」モチーフ
任天堂は10日、ファミリーコンピュータ『スーパーマリオブラザーズ』発売40周年を記念し、プロ野球12球団の主催試合（計12試合）を協賛する「スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団」を実施することを発表した。
【画像】気になる！「ハテナブロック」モチーフとした特別なデザインの塁ベース
各試合では、マリオによる始球式が行われるほか、1〜3塁に「ハテナブロック」をモチーフとした特別なデザインの塁ベースが使用。12球団統一で特殊なデザインが施された塁ベースを用いた公式試合が実施されるのは、プロ野球において初めての試みとなる。
また、試合終了後には、スタジアムにご来場のファンの方から抽選で当選された親子連れを対象に、「ハテナブロック」デザインの塁ベースを使ったベースランニング体験を予定。
「スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団」の期間中には、オリジナルグッズの販売も予定されており、ベースランニング体験およびグッズの販売に関する詳細は後日発表される。
■試合日程
2026年4月29日（水・祝）：千葉ロッテマリーンズ：ZOZOマリンスタジアム
2026年5月6日（水・休）：横浜DeNAベイスターズ：横浜スタジアム
2026年5月9日（土）：阪神タイガース：阪神甲子園球場
2026年5月15日（金）：東北楽天ゴールデンイーグルス：楽天モバイル 最強パーク宮城
2026年5月31日（日）：埼玉西武ライオンズ：ベルーナドーム
2026年6月7日（日）：広島東洋カープ：MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島
2026年6月14日（日）：北海道日本ハムファイターズ：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
2026年6月20日（土）：オリックス・バファローズ：京セラドーム大阪
2026年6月21日（日）：東京ヤクルトスワローズ：明治神宮野球場
2026年8月8日（土）：読売ジャイアンツ：東京ドーム
2026年8月11日（火・祝）：中日ドラゴンズ：バンテリンドーム ナゴヤ
2026年8月16日（日）：福岡ソフトバンクホークス：みずほPayPayドーム福岡
