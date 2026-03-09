STARTO発の縦型ショートドラマ『エスドラ』堂本光一主演「記憶買収人」に前田旺志郎、莉子が出演！
STARTO ENTERTAINMENTがおくる縦型ショートドラマ『エスドラ』の第1弾作品、堂本光一主演「記憶買収人」のepisode1「消えた夜」に、前田旺志郎、莉子が出演することが決定した。
【写真】「記憶買収人」で謎の男クロノを演じる主演・堂本光一
BABEL LABELの藤井道人がプロデュースする「記憶買収人」で、堂本は人の記憶を売買する謎の男クロノを演じる。本作は3つのエピソードで構成され、個性豊かなゲスト俳優たちが各話の主演を務める。episode1「消えた夜」は、篠塚大輝（timelesz）がエピソード主演を務め、前田、莉子は篠塚と同じ大学の友人役として出演する。
就職活動中の大学生・小田悟（篠塚）は、高校時代に起こったある出来事をきっかけに、何事もうまくいかなくなり、人生に行き詰っていた。同じ大学の友人で、第一志望の会社から内定を得た白井亮（前田）、高校時代からの友人の恩田美久（莉子）は、そんな小田を心配し、見守っていた。
ある日、小田の前に“記憶買収人”を名乗る謎の男、クロノ（堂本）が現れ、「人間に嫌な記憶など必要ない」と、小田に過去の辛い記憶を売ることを勧める。最初はためらった小田だったが、自分が過去の辛い記憶に囚われていたことを知り、記憶を気軽に売るようになっていく。
辛い記憶を手放したことにより、小田は自信を持ち始め、人生も好転していく。と、同時に3人の関係性には次第に変化が生まれていく。そして、小田が手放した記憶は、殺人事件という取り返しのつかない現実へとつながることになる。
撮影現場では、芝居経験が少なく緊張していた篠塚を、前田が持ち前の明るさでほぐすなど、本当の友人のような一面も垣間見られたという。
なお、「記憶買収人」のepisode「消えた夜」は、4月1日17時から、エスドラ公式YouTubeにて配信開始。全話無料で視聴可能となり、エスドラ公式X、Instagram、TikTokでもさまざまなコンテンツを配信予定だ。
『エスドラ』ラインナップは以下の通り。
＜『エスドラ』ラインナップ＞
■4月・5月
堂本光一主演「記憶買収人」
Ep1「消えた夜」エピソード主演：timelesz篠塚大輝
Ep2「記憶を描く」エピソード主演：戸塚純貴
Ep3「忘れあう二人」エピソード主演：大東駿介
■6月
timelesz佐藤勝利主演品「すべての美しいモンスター」
■7月
A.B.C-Z橋本良亮主演品「恋せよ、御曹司」
■8月
Aぇ! group正門良規主演、Travis Japan川島如恵留出演「Chat Boy」
