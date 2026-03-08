「クソ中国人」と言われたと訴え…20歳日本人DFがスペインで人種差別被害。相手選手の侮辱発言で試合が一時中断

「クソ中国人」と言われたと訴え…20歳日本人DFがスペインで人種差別被害。相手選手の侮辱発言で試合が一時中断