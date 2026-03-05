この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学」が、「【すぐ使える活用事例20例】Googleの最新画像生成AI「Nano Banana2(ナノバナナ2)」の画像生成＆編集性能を徹底検証！」と題した動画を公開した。動画では、Googleが2026年2月下旬にリリースした最新の画像生成AIモデル「Nano Banana 2（ナノバナナ2）」の概要と、その性能を最大限に活かす20の具体的な活用事例について詳しく解説されている。



動画によると、Nano Banana 2は、2025年にヒットした「Nano Banana Pro」の後継モデルであり、GoogleのAIモデル「Gemini Flash」の高速処理技術を導入することで、生成スピードと品質の両立を実現しているという。特筆すべきは、その圧倒的なベンチマークスコアだ。「Arena」や「Artificial Analysis」といった主要なランキングサイトにおいて、テキストからの画像生成能力で1位を獲得している。



動画の後半では、Nano Banana 2の実践的な活用事例が次々と紹介された。単に美しい画像を生成するだけでなく、複数の画像を違和感なく合成する能力や、特定のオブジェクト（例えば青いカップだけ）を消去する高度な編集機能が実演された。さらに、言語理解能力の高さも際立っており、日本語の台詞を含む漫画の生成や、ウェブサイトのURLから内容を要約してインフォグラフィックを作成するといった複雑なタスクもこなす様子が示された。



特に関心を集めたのは、その推論能力の高さだ。2026年の東京大学の数学入試問題の画像をアップロードし、AIに解答を求めると、Nano Banana 2は画像内に正確な計算過程と答えを記述して生成したのである。動画では「世界に関する豊富な知識を備えている」とし、単なるクリエイティブツールを超えた、学習や問題解決のパートナーとしての可能性を示唆した。



ウェブデザインのUI生成から、3面図の作成、さらには白黒画像のカラー化まで、Nano Banana 2は多岐にわたる分野で「超高速かつ低コスト」な作業を可能にする。この進化は、画像生成AIが人間の創造性を拡張する新たなフェーズに入ったことを明確に示している。