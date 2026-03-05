俳優・寺田心が、自身の中学生時代の姿を振り返り「どうした？」と驚いた。

【映像】7〜17歳までの変化

寺田は3月3日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。自身の幼少期から現在までの変遷を振り返った。

同番組に初登場したのは10年前の7歳。“相棒”のぬいぐるみコロちゃんを伴いあどけない姿を見せる当時の寺田に、黒柳が「ぬいぐるみなんか持っちゃって」と目を細めると寺田も「（身長）106cmとかそのくらい。うわー」と懐かしむ。

7歳→11歳と見比べてきた寺田だが、14歳の姿をみると「なっ…どうした？って感じですね、ここ」と驚いてみせた。「11歳から14歳でちょっとなんかデカくなってますよね。成長期ですかね」と、それまでより引き締まり、大人びた表情を浮かべる当時の自分を意外に感じたようだった。

黒柳に「今7歳の頃の映像をみるとどう思う？」と聞かれると、「あんな時代が自分にもあったのかっていう…」としみじみ。

「なかなか自分自身だと成長を実感できる部分がなくて。こうしてテレビで僕の成長の姿が残っているのはすごい嬉しいです。貴重なことだと思います」と襟を正した。

（『徹子の部屋』より）