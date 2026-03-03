「ラウンド16の壁は厚い」町田は敵地で価値あるドロー。第２戦へ昌子源は総力戦を強調「本当にチームが一丸となって戦わなければ」【ACLE】
FC町田ゼルビアは３月３日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第１戦で、江原FC（韓国）とアウェーで対戦。０−０で引き分けた。
試合後のフラッシュインタビューにキャプテンの昌子源が対応。「もちろん勝ちを目ざしにここまで来た。結果としては引き分けだったけど、次の試合はホームでできるのでポジティブに捉えている」と振り返った。
この一戦の攻守両面の収穫と課題を問われると、相手のボールポゼッションが巧みだったと分析。チームとしてボールを奪うポイントをより明確にする必要があったと述べる。
また、グラウンドコンディションが良くなかった影響で攻撃が単発に終わってしまったと反省点を挙げ、「次はホームでできるので、改善してやっていきたい」と語った。
ラウンド16突破へ。第２戦は10日にホームで開催される。昌子は「簡単なゲームではないし、簡単に勝てる相手でもない。本当にチームが一丸となって戦わなければ、このラウンド16の壁は厚い」と語り、総力戦の必要性を強調した。
最後に「彼ら（江原FC）も素晴らしいチームなので、僕ら戦っている選手だけではなく、サポーターの皆さんも含めた町田ゼルビアで、しっかり勝って次に進みましょう」とファン・サポーターへ共闘を呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
