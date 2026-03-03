「ラウンド16の壁は厚い」町田は敵地で価値あるドロー。第２戦へ昌子源は総力戦を強調「本当にチームが一丸となって戦わなければ」【ACLE】

「ラウンド16の壁は厚い」町田は敵地で価値あるドロー。第２戦へ昌子源は総力戦を強調「本当にチームが一丸となって戦わなければ」【ACLE】