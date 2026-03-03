ESSEonlineに掲載された記事のなかから、3月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！

「出かけなくても、お金を使わなくても、楽しみの種は身のまわりにたくさん転がっているのです」。そう語るのは、医学博士・管理栄養士として活躍をし、ひとり暮らしをしている本多京子さん（70代）。日々を丁寧に楽しみながら生きるコツについて教えてもらいます。

※ 記事の初出は2025年3月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

ひとり暮らしの密やかな楽しみ

子どもが巣立ち、仕事も少しずつ手放しつつある今、家での時間がなによりも楽しく感じます。旅行や買い物もいいですが、やっぱり私は、自分の家が大好き。少女時代を思い返してみても、外で遊ぶよりも家のなかにいることの多い子どもでした。内向的というわけではないのですが、ひとりでなにかをしている時間が楽しかったのでしょうね。

なかでもいちばん楽しいのは、料理をしているとき。食材とじっくり向き合い、いろいろな調理法を試してみたり、新しいレシピを勉強したりするのは至福の時間です。

先日、北海道の知人から「雪化粧」という、皮の白い、珍しいカボチャを頂きました。育てた野菜を、わざわざ送料をかけて送ってくださるのですから、お金には代えられない、価値ある贈り物です。せっかくなので、この貴重な雪化粧を無駄なく食べきろうと、皮や種、ワタまで、丸ごと使っての調理に挑戦してみました。

白い皮はキンピラに。果肉はサラダや煮物、種は干してドライシードに。残ったワタをポタージュにしてみると、舌に鮮烈な苦みを感じました。「ああ、カボチャにとって『種』は子どものようなもの。鳥や獣に食べられないように、苦いワタで守っていたんだ…」と気がつき、食材に丁寧に向き合うことは、感動や喜びにつながることを知りました。

「環境に優しい、エコな楽しみ」の一例

近頃のわたしは、環境に負荷の少ない循環型の社会に興味津々。「エコでお金をかけない楽しみ」を探して、暮らしのなかであれこれ実践しています。たとえば…。

（1） あきビンにアクリル絵の具で絵を描いて、インテリアのアクセントに。シールやマスキングテープをはったり、ドライフラワーを挿したりしてもかわいい。

（2） 新聞やチラシで箱を折って、ゴミ箱に。調理中の生ゴミはここに入れておき、なるべく乾かしてから捨てることで、ゴミの削減につながる。

（3） 使い終わったカレンダーで紙袋をつくり、ミニバッグに。頂き物のおすそ分けや、手土産を渡すときに便利。きれいな写真のカレンダーを使うと、すてきに仕上がる。

（4） 手縫いでリサイクル小物づくり。着物をほどいてバッグや洋服にリメイクしたり、使い古しの手ぬぐいを縫い直して、孫が学校で使う雑巾にしたり。

じっと作業していると肩が凝りますから、ときどきは「けん玉」で体を動かすようにしています。想像以上の全身運動になりますし、手先を使うことで脳トレの効果もあるとか。こうした数々の趣味に没頭しているうちに、毎日、あっという間に時間が経ってしまいます。

家の中で“ちょこっと贅沢”が私には合っていた

以前は「子どもの手が離れたら、クルーズ船でのんびり世界一周をしてみよう！」と夢見たこともあったのですが…、試しに「10日間クルーズ」に参加してみたところ、期待したほどのものは得られませんでした。揺れで船酔いはするし、カジノも試してみたけれど、もともと賭け事は苦手。派手なドレスをまとい、船上パーティーで過去の自慢話に興じる人たちの姿を見たとき、なんだか居心地が悪く感じたものです。自分に合わない娯楽にお金を使うぐらいなら、家のなかで、“ちょこっと贅沢”する方が、やっぱり私には合っているようです。

近頃は、スーパーに並ぶ果物の種類が増えた一方で、値段はずいぶん高騰しましたね。私は毎朝、3種類ほど旬の果物を食べるようにしているのですが、それを人に話したところ「なんて豪勢なこと！」と驚かれてしまいました（笑）。たしかに、食卓から季節の移ろいを感じられることは、どんな贅沢にも勝るのかもしれませんね。出かけなくても、お金を使わなくても、楽しみの種は身のまわりにたくさん転がっているのです。

●本多京子さんの豊かに暮らす考え方のヒント

・料理を「作業」と捉えず、学びの多い「趣味」と考えてみましょう

・人生の醍醐味は旅行や買い物だけではありません。ひとりの時間を満喫して

・リサイクルに凝ったり、旬の果物を食べたり。“ちょこっと贅沢”が楽しい

※この記事は『大事なものから手放しましょう。（70代、ひとり暮らしを軽やかに生きる）』（家の光協会刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。