プロ野球チップス今季も発売 中田翔＆長野久義ら引退選手がキラカードに
カルビーは3日、プロ野球全12球団の有名選手のカード2枚が付いたポテトチップス『プロ野球チップス』の新商品『2026 プロ野球チップス』(うすしお味)を4月27日から全国で発売すると発表した。第1弾のカードは全129種類となる。
【写真】欲しくなる！今年の『プロ野球チップス』のデザイン
「プロ野球チップス」は、1971年に発売したカード付きお菓子「仮面ライダースナック」の後を継ぎ、73年に「プロ野球スナック」として誕生した。その後、中身を「ポテトチップス」に変更し、パッケージデザインやフレーバーを変えながら、発売を続けている。これまでに作られたカードは約20,000種類以上。累計発行枚数は約18億枚以上に上る。
カードデザインも時代に合わせて変更し、これまでに数多くの有名選手がカードとして登場している。昨年は第1、2弾までで計240種類のカードを発行した。
今年もプロ野球シーズン（27日開幕）開幕後の盛り上がりに合わせ『2026プロ野球チップス』の第1弾を発売する。昨シーズンの熱戦を振り返り、今シーズンへの期待を膨らませられるようなカードもそろえた。
昨シーズン、最優秀選手賞（MVP）初受賞の佐藤輝明（阪神タイガース）、L.モイネロや、期待の最優秀新人賞の荘司宏太、西川史礁らが「タイトルホルダーカード」で登場する。
惜しまれつつユニフォームを脱いだ中田翔、長野久義、森唯斗、川端慎吾らが「レジェンド引退選手カード」でキラカードになっている。これまでに所属した球団のユニフォーム姿が入った特別仕様となっている。
■『2026プロ野球チップス』第1弾のカード129種類の詳細
・レギュラーカード:60種
各チームの主力選手5人のカード。
・タイトルホルダーカード:23種
2025年シーズンの最優秀選手を含む主要タイトル受賞選手の新デザインのカード。
・チェックリストカード:6種
収集に便利なカードリスト。表面はセ・パ1位、2位、3位チームの球団マスコットが登場する。
・スターカード:24種
2025年に活躍した各チームの人気選手2人のカード。全種類キラカードで、箔押しサインバージョンもある。
・レジェンド引退選手カード:4種
2025年に引退したレジェンド選手をキラカードに。箔押しサインバージョンもある。
・チーム本塁打王カード:12種類
2025年の各チーム最多本塁打選手をカードに。全種箔押しサインの特別仕様のカード。
【写真】欲しくなる！今年の『プロ野球チップス』のデザイン
「プロ野球チップス」は、1971年に発売したカード付きお菓子「仮面ライダースナック」の後を継ぎ、73年に「プロ野球スナック」として誕生した。その後、中身を「ポテトチップス」に変更し、パッケージデザインやフレーバーを変えながら、発売を続けている。これまでに作られたカードは約20,000種類以上。累計発行枚数は約18億枚以上に上る。
今年もプロ野球シーズン（27日開幕）開幕後の盛り上がりに合わせ『2026プロ野球チップス』の第1弾を発売する。昨シーズンの熱戦を振り返り、今シーズンへの期待を膨らませられるようなカードもそろえた。
昨シーズン、最優秀選手賞（MVP）初受賞の佐藤輝明（阪神タイガース）、L.モイネロや、期待の最優秀新人賞の荘司宏太、西川史礁らが「タイトルホルダーカード」で登場する。
惜しまれつつユニフォームを脱いだ中田翔、長野久義、森唯斗、川端慎吾らが「レジェンド引退選手カード」でキラカードになっている。これまでに所属した球団のユニフォーム姿が入った特別仕様となっている。
■『2026プロ野球チップス』第1弾のカード129種類の詳細
・レギュラーカード:60種
各チームの主力選手5人のカード。
・タイトルホルダーカード:23種
2025年シーズンの最優秀選手を含む主要タイトル受賞選手の新デザインのカード。
・チェックリストカード:6種
収集に便利なカードリスト。表面はセ・パ1位、2位、3位チームの球団マスコットが登場する。
・スターカード:24種
2025年に活躍した各チームの人気選手2人のカード。全種類キラカードで、箔押しサインバージョンもある。
・レジェンド引退選手カード:4種
2025年に引退したレジェンド選手をキラカードに。箔押しサインバージョンもある。
・チーム本塁打王カード:12種類
2025年の各チーム最多本塁打選手をカードに。全種箔押しサインの特別仕様のカード。