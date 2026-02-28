家の掃除を毎日するのは大変ですよね。「毎月1回の『ゆるっと掃除習慣』で定期的にリセットしている」というのは、フルタイムで働く40代のちえさん（インスタグラムフォロワー5万人）。消耗品の交換や、「来客」を逆手にとった掃除術まで、ラクして続く月1回の掃除ルーティンをご紹介。併せて、夫や中学生・小学生の子どもと、家族4人で無理なく家事分担するコツもお聞きしました。

消耗品の交換は一気にやるとラクちん

歯ブラシの交換や、汚れがたまりやすい場所にはっているマスキングテープの交換は月1回を目安に。

【写真】サッシの汚れを予防するコツ

「作業自体はすぐに終わるので、気がついたときに一気にやれば忘れません」

浴室の扉のサッシにはっている汚れ防止用のマステも、長くはりっぱなしにしているとはがしにくくなるので、月1回交換するのが正解。

●定期的に人を呼んで「強制リセット」することも

定期的に友達を呼んで、部屋じゅうの掃除＆片付けのきっかけに。

「掃除せざるを得ない状況に自分を追い込んで、普段サボりがちな場所もきれいにします（笑）」

家事を家族で分担する際に心がけていること

家族とうまく家事を分担しているというちえさん。家事をまかせるときに心がけていることを聞きました。

●ありがとうを口グセにする

家族の間でも、「ありがとう」を大切に。

「冷蔵庫のものを取ってもらったとか、ちょっとしたことでも感謝の言葉を伝えています」

●夫婦の時間もちゃんととる

ときどき子どもを実家に預けて2人で飲みに行くなど、夫婦の時間も大切に。

「お互い助け合う気持ちになるし、子どもの自立心も育ちます」

●声はかけるけれど手は出さない

たとえば洗濯物は、収納場所だけ設置して各自が片付けるシステムに。

「中がゴチャゴチャでも、本人が困らなければよしとしています」