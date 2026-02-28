40代、「月1回のついで掃除」で部屋も心も整う。家族と家事を分担するときのアイデアも
家の掃除を毎日するのは大変ですよね。「毎月1回の『ゆるっと掃除習慣』で定期的にリセットしている」というのは、フルタイムで働く40代のちえさん（インスタグラムフォロワー5万人）。消耗品の交換や、「来客」を逆手にとった掃除術まで、ラクして続く月1回の掃除ルーティンをご紹介。併せて、夫や中学生・小学生の子どもと、家族4人で無理なく家事分担するコツもお聞きしました。
消耗品の交換は一気にやるとラクちん
歯ブラシの交換や、汚れがたまりやすい場所にはっているマスキングテープの交換は月1回を目安に。
「作業自体はすぐに終わるので、気がついたときに一気にやれば忘れません」
浴室の扉のサッシにはっている汚れ防止用のマステも、長くはりっぱなしにしているとはがしにくくなるので、月1回交換するのが正解。
●定期的に人を呼んで「強制リセット」することも
定期的に友達を呼んで、部屋じゅうの掃除＆片付けのきっかけに。
「掃除せざるを得ない状況に自分を追い込んで、普段サボりがちな場所もきれいにします（笑）」
家事を家族で分担する際に心がけていること
家族とうまく家事を分担しているというちえさん。家事をまかせるときに心がけていることを聞きました。
●ありがとうを口グセにする
家族の間でも、「ありがとう」を大切に。
「冷蔵庫のものを取ってもらったとか、ちょっとしたことでも感謝の言葉を伝えています」
●夫婦の時間もちゃんととる
ときどき子どもを実家に預けて2人で飲みに行くなど、夫婦の時間も大切に。
「お互い助け合う気持ちになるし、子どもの自立心も育ちます」
●声はかけるけれど手は出さない
たとえば洗濯物は、収納場所だけ設置して各自が片付けるシステムに。
「中がゴチャゴチャでも、本人が困らなければよしとしています」