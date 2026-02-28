¡Ú¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î¹Í»¡¡Û¥¢¥á¥ê¥«È¯¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÑÍý¥³¡¼¥É¡×¤ËÆüËÜ¤Î¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥óÊ¸²½¡×¤¬ÄÙ¤µ¤ì¤ë¡©
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç2015Ç¯1·î¤«¤é11Ç¯´Ö¡¢·×490²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¥³¥é¥à¡ØÄ©È¯Åª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó³×Ì¿·×²è¡Ù¤òÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢
¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¤¿¤á2026Ç¯1·î29Æü¤Ë63ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î°ìÉô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬·èºÑ¾å¤Î¡ÖÎÑÍý¥³¡¼¥É¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·»Ï¤á¤¿¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤¿ËÜ¥³¥é¥à¤Ï¡¢1·î26Æü¤Ë¹»Î»¤·¡¢½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤2·î2ÆüÈ¯Çä¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢À®¿Í¸þ¤±¤ÎÆ±¿Í»ïÈÎÇä¤äÌ¡²èÇÛ¿®¤Î°ìÉô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢Âç¼ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î·èºÑ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë»öÎã¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥À¥ë¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÁÏºî»Ù±ç¥µ¥¤¥È¤ä¥ª¥¿¥¯¸þ¤±º§³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢ÀÅª¤ÊÉ½¸½¤òÄ¾ÀÜ°·¤ï¤Ê¤¤¼þÊÕÎÎ°è¤Ë¤â·èºÑÄä»ß¤ÎÍ½¹ð¤ä±¿ÍÑÊÑ¹¹¤¬µÚ¤Ö¥±¡¼¥¹¤Þ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤¬´Ø¤ï¤ëÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤Ç¡¢³°Éô¤«¤é¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¼´¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÑÍý¥³¡¼¥É¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÉ½¸½Ê¸²½¤Ë²ðÆþ¤·»Ï¤á¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï½Õ²è¤äÉâÀ¤³¨¤Î»þÂå¤«¤é¡¢´±Ç½¡Ê¥¨¥í¡Ë¤òÊ¸²½¤ÎÃæ¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àï¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¸þ¤±ÇÞÂÎ¤ÈÆ±¿Í»ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÊ¸²½¤¬ÀÉ½¸½¤ò¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë·Á¤Ç¶¦Â¸¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥°¥éºîÉÊ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ºîÉÊ¤Î¡ÖÁÏºî¼Ô¤Î¸»Àô¡×¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀþ°ú¤¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦¤Î·èºÑÌÖ¤ò°®¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ë¶È¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥óÊ¸²½¡×¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¸·¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉ½¸½µ¬À©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥À¥á¤Ê¤â¤Î¤Ï¥À¥á¡×¤È·éÊÊ¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÀþ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ë¤â¡¢Îò»ËÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤«¤é¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È70Ç¯¡¢1950Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢EC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦½ÐÈÇ¼Ò¤¬¼ã¼Ô¸þ¤±¤Î¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Â¼ó¤ä»Í»èÀÚÃÇ¤È¤¤¤Ã¤¿²á·ã¤ÊÉÁ¼Ì¤¬Çä¤ê¤Ç¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÅªÆ»ÆÁ´Ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ëÊÝ¼éÅª¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤¬Èý¤ò¤Ò¤½¤á¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢ÎÄ´ñ»¦¿Í¤òµ¯¤³¤·¤¿¾¯Ç¯¤¬¡Ö¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤òÆÉ¤à¤È¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ïü¥Æ»ÆÁÅª¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯ü¥¤Ë¡£À¯¼£²È¤äÍ¼±¼Ô¤Ï¡ÖÌ¡²è¤¬¾¯Ç¯¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¡×¤ÈÃÇºá¤·¡¢µÄ²ñ¤Ç¸øÄ°²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¶È³¦¤Ï¼«¼çµ¬À©ÃÄÂÎ¤òÀßÎ©¡£Ë½ÎÏ¡¦À¡¦À¯¼£ÈãÈ½¤Ê¤É¤ò¸·¤·¤¯À©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢EC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤ÏÇÑ¶È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯1960Ç¯Âå¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÈ¿Àï±¿Æ°¤äLSDÊ¸²½¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ»ÆÁ¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿Æ°¤Ç¤·¤¿¡£Ë½ÎÏ¤âÀ¤âÀ¯¼£¤â¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç¤ÏÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿²á·ã¤ÇÈ¿¼Ò²ñÅª¤ÊÉ½¸½¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç¤ÏÎÑÍý¤ËÃé¼Â¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï²á·ã¤Ç¼«Í³¡¢¤È¤¤¤¦ÌÀÎÆ¤Êü¥Ê¬¶È¹½Â¤ü¥¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥óÊ¸²½¡×¤Ï¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤ëÃÎ·Ã¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢º£¤äü¥·éÊÊ¤Ê¥¢¥á¥ê¥«ü¥¤ÎµðÂç´ë¶È¤¬À¤³¦¤Î¶âÍ»¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÎÑÍý¤Î´ð½à¡×¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¸·Á³¤¿¤ë»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ï¤³¤Îü¥¹õÁ¥ü¥¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ü¥Û£Ëæ¤µ¤Î°ÕµÁü¥¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆË¾¤ßÇö¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ë¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÌ¯°Æ¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£