º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤´Ú¹ñ¤Î¡ÈÈ¿Ãæ´¶¾ð¡É ¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Ï½Ð¤Æ¹Ô¤±¡×¥Ç¥â¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë5¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ñ¥¯¤¯¤ó¤ÎÅìÂçÎ±³Ø¡×¤¬¡¢¡Ö¡ØÃæ¹ñ¿Í¤Ï½Ð¤Æ¹Ô¤±¡Ù´Ú¹ñ¤Ç¡ÈÈ¿Ãæ¹ñ¡É´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¡Ä¤Ê¤¼ÆüËÜ¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¤Î¤«¡Ú5¤Ä¤ÎÍýÍ³¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£´Ú¹ñ¤Ç·ã²½¤¹¤ëÈ¿Ãæ¹ñ´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬°ì»þÅª¤Ê¥Öー¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑÊóÉü¤äÎò»ËÌäÂê¤Ê¤É¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¡Ö¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÅìÂçÇî»Î²ÝÄø¤Î¥Ñ¥¯¤¯¤ó»á¤¬5¤Ä¤ÎÍýÍ³¤«¤é²òÀâ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖCHINA OUT¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥é¥«ー¥É¤ò·Ç¤²¤ë·ã¤·¤¤¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¡¢È¿Ãæ´¶¾ð¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¯¤¯¤ó»á¤Ï¡¢¤³¤Î´¶¾ð¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¿ô½½Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢5¤Ä¤ÎÎò»ËÅª¡¦¼Ò²ñÅª¤Ê»ö·ï¤òµó¤²¤ë¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¡Ö¸Â´ÚÎá¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ¡¦Ê¸²½¤ÎÊóÉü»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÎTHAAD¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤ò»ö¼Â¾å¶Ø»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´Ú¹ñ¤Î´Ñ¸÷¡¦Ê¸²½»º¶È¤ÏÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Ñ¥¯¤¯¤ó»á¤Ï¡¢¤³¤Î°ì·ï¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤Î¥«ー¥É¤È¤·¤Æ°ìÈÌ»ÔÌ±¤¬»È¤¤¼Î¤Æ¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ¿®´¶¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Î´Ö¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¹ñ²ÈËÉ±Ò¤Î¿¯³²»ö·ï¤À¡£¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÇÃæ¹ñ¤Î¡ÖÈëÌ©·Ù»¡½ð¡×¤ÎµòÅÀ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»ÜÀß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤ä¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Î´ð´´»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë»º¶È¥¹¥Ñ¥¤ÌäÂê¤¬ÉÑÈ¯¡£¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¤È¿®Íê¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»°¤ÄÌÜ¤È»Í¤ÄÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êº¬¿¼¤¤ÌäÂê¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£Ä«Á¯Â²¡ÊÃæ¹ñ¹ñÀÒ¤ÇÄ«Á¯È¾Åç¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¡Ë¤Î°ìÉô¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëÈÈºá¤ä¡¢1950Ç¯¤ÎÄ«Á¯ÀïÁè¤ËÃæ¹ñ¤¬²ðÆþ¤·¡¢È¾Åç¤ÎÆîËÌÊ¬ÃÇ¤ò¸ÇÄê²½¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÎò»ËÇ§¼±¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÄ«Á¯ÀïÁè¤Ø¤Î²ðÆþ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î³Ø¹»¶µ°é¤Ç¤â¡ÖÅý°ì¤òÁË»ß¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿Ãæ´¶¾ð¤ÎºÇ¤âº¬¿¼¤¤ÃÏÁØ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Ñ¥¯¤¯¤ó»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÈôÍè¤¹¤ë²«º½¤äPM2.5¤Ë¤è¤ëÂçµ¤±øÀ÷¤òµó¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤äÆü¾ïÀ¸³è¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÉÔËþ¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î²òÀâ¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤ÎÈ¿Ãæ´¶¾ð¤¬¡¢·ÐºÑ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢Îò»Ë¡¢ÈÈºá¡¢´Ä¶ÌäÂê¤È¤¤¤¦Â¿ÁØÅª¤ÊÍ×°ø¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄ¹´üµ²±¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥Ñ¥¯¤¯¤ó»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢À¯ÉÜ¤ÈÌ±´Ö¡¢¹ñ²È¤È¸Ä¿Í¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ÆÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
