2022年からスタートしたインスタグラムでのコーディネート発信が話題になり、現在はフォロワー10万人超えの小和田妙子さん（70歳）。ここでは、小和田さんのストールを使ったコーディネートや、選ぶ際のこだわりなどを紹介します。

※ この記事は『60代からのおしゃれ 幸せになるシンプルなクローゼット』（KADOKAWA刊）を一部抜粋・再構成して作成しています。

【実際の写真】簡単にこなれるストールの巻き方

昔より寒くない冬、綿麻素材の出番は1年じゅう

昨今は、冬だからリネン素材はクローゼットにしまいっぱなし、なんてことがなくなりました。

巻きものもしかり。綿麻素材を積極的に取り入れます。ウールよりチクチクしないところもうれしいし、色や柄のバリエーションも豊富にあります。白×黒の格子柄にめっぽう弱い私は、遠くからでも見つけることができるほど。おそらく特技のひとつといえるほどです。

友人といても、「ちょっと待って」と鼻をきかせて通りかかったお店に飛び込むと、かなりの確率で白×黒アイテムに出合えます。それがわかるのか、最近では友人が呪文のように、「白×黒の巻きものは買わない」とささやくようになり、それからは白×黒アイテムが増えなくなりました。

大がかりな服の処分をしたにもかかわらず、同じようなくり返しで、また元の木阿弥になりかねませんから。

シーズンレスな小物使いでおしゃれの幅が広がる

以前はその季節ごとに合わせた色や素材の巻物と考えていましたが、近頃では寒い時期でも雰囲気さえ合えば、リネンやコットンのストールも巻いています。

こんな脇役のアイテムですらシーズンレスになって、おしゃれの幅が広がっていくのが楽しみでもあります。

●ストールの巻き方1

前でふんわり結びます。

●ストールの巻き方2

前でひねって、軽く両肩に。