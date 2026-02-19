ミラノ・コルティナ五輪で、韓国選手を複数回にわたって「中国選手」と紹介したカナダの放送局が謝罪に追い込まれた。複数の韓国メディアが伝えている。

韓国紙「韓国経済」は18日、「チェ・ミンジョンが中国選手？…カナダ、3度にわたる誤表記を謝罪」という記事を掲載。「3回も韓国選手を『中国選手』として紹介していたカナダの公営放送が、ついに過ちを認め謝罪した」と伝えた。

記事によれば、カナダの公共放送「CBC」は16日、公式サイトに「訂正及び釈明」という告知文を掲載し、「ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの中継過程で、韓国選手を繰り返し中国選手と誤記した事実を認め、謝罪した」という。

CBCは、10日のショートトラック混合リレーに出場したチェ・ミンジョンをはじめ、12日のスピードスケート男子1000メートルのク・ギョンミン、15日のスケルトン女子のホン・スジョンといった韓国選手の国籍を、誤って中国と表記したと明らかにしている。

またこのミスは、韓国の誠信女子大のソ・ギョンドク教授が、カナダの韓国系住民の情報提供を受けて抗議したことで表面化。教授は「一度ならミスとして見過ごせるが、女子ショートトラックに続いて男子スピードスケートまで、韓国選手を執拗に中国選手として紹介し続けるのは大きな過ちだ」と述べ、公開謝罪を要求していたのだという。



（THE ANSWER編集部）