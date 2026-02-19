ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われた。87.83点で深田茉莉（ヤマゼン）が金メダル、85.80点で村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得。日本勢の活躍が目立ったが、中継した米放送局「NBC」では解説のトッド・リチャーズ氏が採点を疑問視。特に村瀬の採点が低いことに怒りの声を上げていたが、中継後も不満が爆発していた。

村瀬は逆転を狙った3回目、トリプルコークを決めるなど完璧なランを披露。ラストの着地を決め、力強くガッツポーズを見せた。しかし得点は深田を上回れず。それでも日本勢でメダル2つを獲得し、2人は喜びのハグを交わした。村瀬は表彰台では涙も見せた。

スノーボード界の重鎮リチャーズ氏は、村瀬3回目のランを見た直後「すべてのジャンプが完璧だ。これはトップに立つべきだよ。絶対にトップだ」「90点台に乗ってもおかしくない」「これは金メダルだ。間違いなく金だよ」などと絶賛。しかし得点は深田を上回ることはなく、リチャーズ氏は「なんだって！？」と仰天した。

「720を2回跳んだ滑りが、どうして今のを上回るんだ？ 全く理解できないね。史上最もクレイジーなジャッジだ」とリチャーズ氏は激怒。北京五輪男子ハーフパイプで物議を呼んだ、平野歩夢の2本目の採点を持ち出し「2022年のアユム（平野歩夢）の時以来、最悪のジャッジだよ。間違いない」とまで語った。

リチャーズ氏は銀メダルのゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）の3本目の採点についても「どういうことなのか、全く理解できない。もちろんフカダの滑りを否定するつもりは毛頭ないけれど、ゾイの最後のランに対する採点は、控えめに言っても最悪だ。本当に酷い」とジャッジを批判していた。

リチャーズ氏は放送終了後も怒りが止まらない。自身のインスタグラムで「今まで見てきたあらゆる大会の中でも、一番最悪なジャッジだった。ジャッジのみなさん、申し訳ないが、あなたたちは大失態を犯した。完全に、どうしようもないほど台無しにしてくれた」と酷評。「本当に……あまりの酷さに、見ている人はテレビを買い替えたくなるレベルだ」と話した。

「申し訳ないが、あなたたちはやらかしたんだ。この件で相当な批判を浴びることになるだろう。本当に、完全に台無しだ。みんなはどう思う？ スノーボードという競技を後退させたかったのなら、実にお見事！本当にひどい。完全なるクソだ！」

不満大爆発のリチャーズ氏。選手に罪はなく、怒りの矛先はジャッジに向いていた。



