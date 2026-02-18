この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育てアドバイザーが解説。子どもへの怒りが爆発するのは「体調」が原因だった？見直すべき3つの習慣

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「【子育てもう限界】我慢してきた母親の怒りが爆発する本当の理由と改善方法」と題した動画を公開。子どもに対してつい感情的に怒ってしまい、後悔する親の悩みに寄り添い、その根本的な原因が意識の問題ではなく「親自身の体調」にある可能性を指摘した。



道山氏はまず、子どもへの怒りが爆発してしまう原因について、「ダメだとわかっているのに言ってしまう」のは意識の問題ではなく、体調に起因することが多いと説明。具体的にチェックすべきポイントとして「睡眠」「ストレス」「糖質過多の食事」の3つを挙げた。



第一に「睡眠」については、睡眠不足がイライラを引き起こす大きな要因であると指摘。睡眠時間を増やすのが難しい場合は、「質を上げることが重要」だと語る。自身の経験として、長年悩んでいた鼻炎を手術で治療したところ、睡眠の質が劇的に改善したエピソードを紹介し、身体的な不調が影響している可能性にも目を向けるよう促した。



次に「ストレス」に関しては、定期的な解消が不可欠であると述べる。時間がなくてストレス発散ができないという人に対し、道山氏は「先に解消の予定を入れる」という方法を提案。予定を先に確保することで、他の物事を効率的に終わらせようという意識が働き、結果的に時間を作れるようになると解説した。



最後に「食事」では、「糖質過多の食事」が血糖値の乱高下を招き、感情が不安定になる原因だと指摘。対策として、たんぱく質を増やすことや、野菜やたんぱく質を先に食べてから炭水化物を摂るなど、食べる順番を工夫するだけでも効果があるとアドバイスした。



これらの対策を講じても感情的になってしまった場合は、「話し合いをやめて場所を移動する」ことが有効だという。トイレに行ったり、お風呂に入ったりして30分ほど時間を置くことで、冷静さを取り戻し、落ち着いて話し合えるようになると語った。



子どもへの怒りに悩んだときは、まず自分自身の体調を見直すことから始めてみてはいかがだろうか。