90Ê¬´Ö¤òÞÕ¿È¤ÎÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿ÀéÍÕ¤¬¡¢PKÀï¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨J1Éüµ¢¸å¸ø¼°Àï¤Ç½é¤á¤Æ¾¡¤ÁÅÀ1¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¡¢ÀéÍÕ¤¬Å°Äì¤·¤ÆËá¤¤¤Æ¤¤¿Àï¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡£ÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¡¢¤½¤³¤Ë¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¡£Î¾¼Ô¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ä´ÏÂ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¥Á¡¼¥à¤â¾¡Íø¤òÆÀ¤ë¡£¤À¤¬¡¢J2¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
J1¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¡£Àîºê¤Ë¤·¤Æ¤â»ý¤Æ¤ëÎÏ¤Î100%¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àï½ÑÌÌ¤ÇÀéÍÕ¤Ë¸å¼ê¤òÆ§¤ó¤Ç¤ÎÎôÀª¤À¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤â¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÀéÍÕ¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬¿Ê¤á¤ÐÀï¤¤Êý¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¤ä¤êÊý¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¤È¾®ÎÓ¤Ï¤¤¤¦¡£
¥Û¡¼¥à¤Î´Ñ½°¤òÌ£Êý¤ËÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¾¡¤ÁÅÀ1¤·¤«³Í¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÎÀéÍÕ¤Î¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢Àï¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿¼«¿®¤âÂç¤¤¤¡£Ï¢Àï¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¸Ä¤ÎÎÏ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¹â¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀéÍÕ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢PKÀï¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¾¡¤ÁÅÀ2¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Àîºê¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ÎÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢»î¹çÆâÍÆ¤È·ë²Ì¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ë¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£90Ê¬´Ö¤Î¥²¡¼¥à¤È¤½¤Î¸å¤ÎPKÀï¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌÊª¡£¤À¤¬º£Àá10»î¹çÃæ6»î¹ç¤¬PKÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î½ç°Ì¤ËPKÀï¤Î·ë²Ì¤¬Âç¤¤¯ºîÍÑ¤¹¤ë¡£¥«¥Ã¥×Àï¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÜ¼Á¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤¿·èÃå¤Î¤Ä¤±Êý¤Ï¡¢µÕ¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Î²ÁÃÍ¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ÅÄÂ¼½¤°ì¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤·¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë
1958Ç¯ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃæÂà¡£1995Ç¯¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë»ïÄÌ¿®°÷¡¢2007Ç¯¤«¤éÆ±»ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ëÁª¹Í¡ÊÅêÉ¼¡Ë°Ñ°÷¡£¸½ºß¤ÏÃæ¹ñ¡¦ÂÎ°é½µÊó¥¢¥¸¥¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾ÞÅêÉ¼°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£