ミラノ・コルティナ五輪は14日（日本時間15日）、ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル決勝が行われ、1本目で今大会初の失格者が出た。その原因を母国メディアが驚きをもって伝えている。

前回の北京五輪ではスーツ規定違反による失格が複数出て波紋を呼んだジャンプ競技。今大会初の失格者となってしまったのは、昨季のワールドカップ（W杯）年間王者のダニエル・チョーフェニヒ（オーストリア）だ。

オーストリア大衆紙「クローネン・ツァイトゥング」は「これは厳しい！ チョーフェニヒ、ブーツで失格 スキージャンプで波乱」と報道。「ブーツのサイズが4ミリ（！）大きかったために、1回目を終えて8位の好位置からさらに上位をうかがうことができなくなってしまった」と伝えている。原因はブーツのサイズ。なぜ、こんなことになってしまったのか。

記事によると、1回目の終了後、オーストリア公共放送「ORF」の取材に応じた本人は「残念ながら僕がしっかりしておらず、（サイズを）測っていなかった」と説明。通常は表示サイズより小さめの靴を選んでいたというが、この日は確認を怠ったようだ。「本当に愚かなことをしてしまった。道具もあったから測ればよかっただけなのに」と反省した。

サイズ表示はいつも履いている「42（約27センチ）」だった。「それが42ぴったりだと信じ込んでいたし、そうだと思っていた。ほんの数ミリなんて気づくものではないし。けれど、ルールはルール。みんなルールの中でやっている限りは、それでいいんだよ」と自己責任を強調した。



