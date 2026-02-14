東大博士課程の韓国人留学生が分析、なぜ韓国にうつ病が多いのか？社会に深く根付く「比較と競争」の構造
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
東大博士課程に在籍する韓国人留学生のパクくんが、自身のYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」で「韓国にうつ病が多い理由3つ、日本留学で分かった」と題した動画を公開。韓国でうつ病の経験率が日本の約1.5倍に上るというデータに触れ、その背景には社会構造や文化に根差した深刻な問題があると指摘した。
パクくん氏は、韓国人がうつになる一番の理由として「比べる文化がある」と分析。日本にも同様の文化は存在するが、韓国では「体感で言うとそれが1.5倍から2倍ぐらい強い」と感じており、「人生そのものが比較で成り立っている感覚に近い」と語る。特にSNSの影響は大きく、若者の8割以上が利用するインスタグラムには、高級車や高級寿司といった「キラキラの世界」が溢れている。こうした投稿を日常的に目にすることで、他者と自分を比較し、「自分は下なんだろうな」と自己肯定感を失っていく構造を解説した。
次に、うつ病を生み出す要因として「無限競争」を挙げた。「韓国で生きるということは常に競争の中にいるということ」であり、小学校の“椅子取りゲーム”から始まり、受験、就職、そして社会に出てからも学歴や年収、持ち家など、あらゆるものが「順位付けられる社会です」と過酷な現実を明かす。良い大学に入れなければ「人生が終わる」と本気で信じられており、その後の人生が大きく左右されるという強迫観念が、若者たちを極限の競争へと駆り立てていると分析した。
そして3つ目の理由として、パクくん氏は「趣味でストレス解消ができない」点を指摘する。日本では草野球や多様なコミュニティなど、「ストレスを癒す場所が生活の中に溶け込んでいる」と感じる一方、韓国では過酷な競争社会で生き抜くために趣味を持つ時間的・精神的な余裕がなく、ストレスを発散する健全な文化が育ちにくいと述べた。その結果、多くの人がスマホやゲームといった一人で完結する手段に頼らざるを得ず、精神的な孤立を深めやすいと説明した。
動画の最後にパクくん氏は、日本に来て「比べなくても大丈夫って言ってくれる社会の優しさを何かしら感じています」と心境を吐露。その上で、「人にはそれぞれのタイミングがある」とし、他人と比較するのではなく「自分は自分の人生を歩いてるかを考えてみると良いかもしれません」と視聴者に語りかけた。
パクくん氏は、韓国人がうつになる一番の理由として「比べる文化がある」と分析。日本にも同様の文化は存在するが、韓国では「体感で言うとそれが1.5倍から2倍ぐらい強い」と感じており、「人生そのものが比較で成り立っている感覚に近い」と語る。特にSNSの影響は大きく、若者の8割以上が利用するインスタグラムには、高級車や高級寿司といった「キラキラの世界」が溢れている。こうした投稿を日常的に目にすることで、他者と自分を比較し、「自分は下なんだろうな」と自己肯定感を失っていく構造を解説した。
次に、うつ病を生み出す要因として「無限競争」を挙げた。「韓国で生きるということは常に競争の中にいるということ」であり、小学校の“椅子取りゲーム”から始まり、受験、就職、そして社会に出てからも学歴や年収、持ち家など、あらゆるものが「順位付けられる社会です」と過酷な現実を明かす。良い大学に入れなければ「人生が終わる」と本気で信じられており、その後の人生が大きく左右されるという強迫観念が、若者たちを極限の競争へと駆り立てていると分析した。
そして3つ目の理由として、パクくん氏は「趣味でストレス解消ができない」点を指摘する。日本では草野球や多様なコミュニティなど、「ストレスを癒す場所が生活の中に溶け込んでいる」と感じる一方、韓国では過酷な競争社会で生き抜くために趣味を持つ時間的・精神的な余裕がなく、ストレスを発散する健全な文化が育ちにくいと述べた。その結果、多くの人がスマホやゲームといった一人で完結する手段に頼らざるを得ず、精神的な孤立を深めやすいと説明した。
動画の最後にパクくん氏は、日本に来て「比べなくても大丈夫って言ってくれる社会の優しさを何かしら感じています」と心境を吐露。その上で、「人にはそれぞれのタイミングがある」とし、他人と比較するのではなく「自分は自分の人生を歩いてるかを考えてみると良いかもしれません」と視聴者に語りかけた。
YouTubeの動画内容
関連記事
今さら聞けない韓国「尹大統領罷免」の真相、なぜ突然“戒厳令”が出されたのか？
「家賃5万円で初期費用20万円!?」韓国人が日本の賃貸契約で衝撃を受けたワケ
韓国人留学生が衝撃を受けた日本の公務員の姿「これがプロの仕事」
チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。