【イタリア・ミラノ１３日（日本時間１４日）発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子（ミラノ・アイススケートアリーナ）で銅メダルを獲得した佐藤駿（＝エームサービス・明大）は、故郷の大先輩の演技動画からパワーをもらっていた。

ショートプログラム（ＳＰ）は９位発進だったが、この日のフリーは冒頭の４回転ルッツを皮切りに、安定したパフォーマンスを披露。１８６・２０点をマークし、合計２７４・９０点で表彰台に食い込んだ。

その佐藤は演技前に他のスケーターの演技動画を視聴するのが現在のルーティンで、同じ仙台市出身の羽生結弦の演技動画をよく見るという。しかし、ＳＰ時は「見れなかったので、それが良くなかったのかな（笑い）。ちゃんとしっかりと見た。（ＳＰは最終組の）１番（滑走）で見れなかったので（好スタートが切れなかったのは）ちょっとそれが原因かな」と苦笑いで振り返った。

反省を生かしたフリーは演技前に羽生の演技動画をチェックした。「おすすめに出てきたやつをポンポンポンと見た。今回は五輪のフリーを見たりとかして気持ちを高めた」。羽生の伝説的プログラム「ＳＥＩＭＥＩ」などを見たという。

奇跡の逆転劇には「本当に自分のやるべきことはしっかりとやれたので、満足してはいたが、終わった時点では点数だけでもメダルには届かないと思っていた。信じられない気持ち」と驚きを口にした佐藤。羽生の演技動画によるプラス効果は絶大だったようだ。