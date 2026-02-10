タレントとして活躍した羽賀研二容疑者（64）が、約1年半ぶりに逮捕された。羽賀は2007年に詐欺と恐喝未遂で、2019年に強制執行妨害などの疑いで、2024年には強制執行妨害目的財産損壊等の疑いで逮捕されている。今回の逮捕容疑は不同意わいせつ。2月9日、沖縄県警によって逮捕された。

かつて故・梅宮辰夫さんから"稀代のワルだ"とも言われた容疑者の逮捕を受けて、SNS上では〈何回逮捕されるの〉〈懲りない男だ〉などといった声があがっている。芸能界復帰を目指していた羽賀の身に一体なにがあったのか。大手紙社会部記者が解説する。

「羽賀容疑者は昨年3月27日の午後、沖縄県内の飲食店でいずれも面識のある30代女性や50代女性の体を同意なく触ったり、キスをしたりしたなどの疑いがもたれている。被害者のうち1人が同年8月、県警にメールで被害を訴えたことから容疑が発覚し、捜査が進められていたということです。

2月9日の午前中に任意同行を求められ、その後に逮捕されたものとみられます」

なぜこのタイミングで逮捕に至ったのか。

「県警が捜査の過程で容疑者の内偵調査や行動確認をしていた可能性が高い。捜査関係者によれば容疑者は逮捕の翌日、海外でモデルとしての仕事があったそうです。逃亡の可能性も考慮して逮捕したとみることもできる」（同前）

芸能界復帰を目標にYouTube投稿などを精力的に行っていた羽賀。昨年9月26日から9日間にわたり開催された「パリ・ファッションウィーク」にモデルとして出演するなど、最近は海外に活路を見出していたようだ。芸能関係者が語る。

芸能活動の"新たな活路"

「羽賀さんは1年ほど前からタイをたびたび訪れており、仕事の関係者とのコネクションを作っていた。今回のモデルとしての仕事も、タイでの撮影だったのではないかと聞いています。なんのツテかはわかりませんが、海外での仕事が増えてきていた最中での逮捕です。今年もパリコレから声がかかっていそうですが、こんなことがあったのではまたイチからやり直しですね……」

最近の羽賀は、地元の沖縄県を拠点に悠々自適な生活をしていた。おととし8月、NEWSポストセブンのインタビューに応じた羽賀は芸能活動への思いをこう語っている。

「もともとテレビ畑で育った人間ですから。顔を出して生きてきて、そこで泥をかぶったので、泥を洗い流すには同じステージにもう一度立つしかない、と思っています」

知人と立ち上げたという会社についても、

「沖縄のデパート14〜15店の催事に従業員を派遣して和・洋菓子や洋服を販売したり、キムチを卸したりする事業をしています。従業員は10〜15人ほど。あとは逮捕前に成功していたジュエリー販売のお仕事も、2年ほど前に再開して月に1〜2回地方へ行っています」

などと当時は話しており、テレビ復帰に向けて軌道に乗りはじめている様子を見せていた。そんな羽賀の最近について前出の芸能関係者が言う。

「度重なる逮捕もあり、いわゆる"タニマチ"と呼ばれる支援者は呆れてほとんど離れてしまったようです。長年連れ添っていた数少ない支援者とも、最近ケンカ別れしたとか」

沖縄県警は事件の経緯などを詳しく調べている。

