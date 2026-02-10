¡Ö¿¿¤Î°ÎÂç¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×ÇÔËÌ¸å¤Ç¤âÎéµ·¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤òÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àä»¿¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¸«¤»¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ç¤â»î¹ç¸å¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ(C)Getty Images
¡¡Áê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤¹¹ÔÆ°¤Ë»¿¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ç¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»î¹ç¸å¡¢´Ñ½°¤Ë¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡³«»Ï44ÉÃ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡È¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤Ï¡¢Âè1¥Ô¥ê¥ª¥É¤À¤±¤Ç3¼ºÅÀ¡£ºÇÂç5ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é3ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ëÈ¿·â¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÎÏµÚ¤Ð¤º¡£·ë¶É¡¢5-2¤ÈÇÔËÌ¡£²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÄ¾¸å¤Î¡ÈÎéµ·¡É¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²£°ìÎó¤ËÀ°Îó¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤â°ìÎã¡£¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÏÂ¤ÈÎéµ·¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¸÷·Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÂç¡¹Åª¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2-3¤Î¶Ïº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿9Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¸å¤Ë¤âÎéµ·¤Î°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÎÆü´©»æ¡ØDie Welt¡Ù¤Ï¡ÖÇÔËÌ¸å¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤Æ¤«¤é¿¿¤Î°ÎÂç¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Áê¼ê¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤¹°§»¢¤¬¤¤¤«¤Ëµ©Í¤Ç¡¢Âº¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Ö¥¶¡¼¤¬ÌÄ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ï°ÎÂç¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£ÌµÇ°¤ÎÇÔÀï¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬É¹¾å¤Ë°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë°ìÎé¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Ë4¿Í¤Î¿³È½°÷¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥í¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¥Þ¥¹¥Ï¥é¡ÊÁý¸¶³¤Í¼¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶Ã¤¤À¡×
¡¡²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ö¼Â¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£
