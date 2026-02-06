高さ約2.5mの“東京最大級”ガチャが出現！TCLが冬季五輪の世界観を体験型で先行公開
TCL JAPAN ELECTRONICSは2026年2月6日（金）から2月8日（日）までの3日間、東京ミッドタウン日比谷 アトリウム1Fにて「2026年 TCL 冬季オリンピック ポップアップイベント（東京）」を開催する。ミラノ・コルティナ2026オリンピック。ワールドワイド・オリンピック／パラリンピックのオフィシャルパートナーであるTCLが、日本にいながら冬季五輪の熱気を“ガジェット体験”として味わえる空間を用意する。
今回、ガジェットファンの注目を集めそうなのが、VR×大画面×巨大ガチャという体験重視のコンテンツ設計だ。テクノロジーとエンターテインメントを融合させた、没入型イベントとなっている。
■VRスキー × TCL大画面ディスプレイの没入体験
目玉のひとつが「TCL スキーシミュレーター体験エリア」だ。
VR技術を活用し、実際の競技コースを再現。TCLの大画面ディスプレイと組み合わせることで、視界全体がゲレンデになる没入感を実現できる。
ただのVRゴーグル体験にとどまらず、“表示性能”を体感できる場になっているのが大きなポイントだ。
・大型テレビによる高精細表示
・動きの速い競技映像における滑らかさ
・明暗差の表現力
スポーツ観戦用途でテレビを検討している層にとっては、実質的なリアルデモンストレーションの場とも言えるだろう。
■公式マスコット巨大展示は撮影必須
会場には、ミラノ・コルティナ2026の公式マスコット「ミロ」「ティナ」の巨大フィギュアも登場。フォトスポットとして設計されており、SNS投稿との連動施策も展開されるわけだ。
イベント全体を体験し、SNS投稿を行うと、巨大ガチャに挑戦できる。
■高さ約2.5m！東京最大級の巨大ガチャに挑戦
本イベント最大のインパクトが、この巨大ガチャマシンだ。
高さ約2.5m。東京最大級クラスというスケール感は、見に行くだけでも価値がある。
前述の条件を満たすことで挑戦可能となり、ここでしか入手できない限定ノベルティが用意されている。
■TCL最新家電展示もチェック
会場にはテレビだけでなく、
・エアコン
・洗濯機
などの最新家電製品も展示される。
特に映像関連製品は、パネル技術やネットワーク動画再生技術を強みとするTCLらしさが出る部分。スポーツ映像との相性を現地で確認できるのは、購入を検討している人にまたとない機会だ。
■「Wishes for Greatness」──テクノロジーで夢を拡張する
TCLは、世界共通キャンペーン「Wishes for Greatness（偉大さへの想い）」を展開している。スポーツの夢は、子どもの頃の憧れから始まると言っても過言ではない。その“想い”をテクノロジーで拡張するというメッセージを、本イベントで具現化する。単なるPR展示ではなく、体験を通じてブランドを理解させる設計になっている点が印象的だ。
＜開催概要＞
イベント名：2026年 TCL 冬季オリンピック ポップアップイベント（東京）
開催期間：2026年2月6日（金）〜2月8日（日）
時間：11:00〜21:00
会場：東京ミッドタウン日比谷 アトリウム1F
入場料：無料
