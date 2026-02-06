■ミラノ・コルティナオリンピック™ スノーボード男子ビッグエア予選（日本時間6日、リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード競技の最初の種目、男子ビッグエアの予選が行われ、1月の冬季Xゲームで2連覇を達成した荻原大翔（20・TOKIOインカラミ）が、予選トップで決勝進出を果たした。1回目でいきなり高難度の5回転半を決め、90.50点の高得点をマークすると、2回目では5回転を鮮やかに決め、合計178.50点で首位通過。

さらに23-24年シーズンでW杯種目別王者となった木村葵来（21・ムラサキスポーツ）が合計173.25点で、イタリアのI.マッテオーリ（20、イタリア）に続いて3位。昨季の世界選手権銀メダルの長谷川帝勝（20・TOKIOインカラミ）が172.25点で5位で予選突破。

また、同世界選手権で金メダルを獲得した木俣椋真（23・YAMAZEN）が164.75点の10位で、日本代表4選手全員が12人で争われる決勝に進出。日本勢による表彰台独占の可能性にも期待が高まる。

荻原をはじめ五輪初出場の4人がチームJAPANの先陣を切り好スタート。予選は3回行い、回転方向が異なる2本のベストスコアの合計得点で争われた。

予選を終えた荻原は「決勝ではちゃんと自分のやりたいことを決めて、優勝できたらいいなと。日本人メダル1号をとりたいなと思います」と意気込み、初の五輪でメダル獲得を目指す。

スノーボードの五輪で日本勢は男女あわせて過去7個のメダル。ビッグエアは2018年の平昌大会から採用され、前回の北京大会で村瀬心椛が銅メダル。男子では北京五輪の國武大晃の4位が最高で、今大会は同種目男子初のメダルに期待がかかる。決勝は日本時間8日に行われる。

【スノーボード男子ビッグエア予選結果】

1位 荻原大翔 178.50点

2位 I.マッテオーリ 174.50点

3位 木村葵来 173.25点

4位 蘇翊鳴 172.75点

5位 長谷川帝勝 172.25点

10位 木俣椋真 164.75点